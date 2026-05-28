スコットランド代表MFスコット・マクトミネイの劇的弾セリエAのナポリでプレーするスコットランド代表MFスコット・マクトミネイの劇的ゴールがワールドカップ（W杯）を記念して発行される限定20ポンド紙幣のデザインとなった。スコットランドは1998年フランスW杯を最後に本大会出場から遠ざかっていたが、今大会はデンマーク、ギリシャ、ベラルーシと同居したグループCを首位で突破。7大会ぶり9度目の出場権を獲得した。予選