¡Ô¶¦±é½÷Í¥¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡È¹ÅÇÉ¡É¤¬¡Ä¡Õ¹â¿ù¿¿Ãè¡¡·ëº§Áê¼ê¡¦ÇÈÎÜ¤È¤Î½é¶¦±é¥É¥é¥Þ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤È¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¡£¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ô»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÈÇòÌµ¹¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¶á±Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ç23Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡È¥º¥Ü¥é½÷»Ò¡É¤Î°ìÌÌ¤ò±£¤·»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î²È»öÎÏ¡É¤ò¸Ø¤ë²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡Ê¹â¿ù¡Ë¤ò²Ç¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌò³ä¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¦ÃË½÷¤Î»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÇÉ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
ÇÈÎÜ¤ÏËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Áê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¹â¿ù¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤Þ¤À°ìÅÙ¤·¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹â¿ù¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤«¤é¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹â¿ù¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¹ÅÇÉ¡É¤ÊÀ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÀ³Ê¤À¤È¶¦±é¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤òÁ´¤Æ³Ð¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÄ¾µ¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ®°¦ÊóÆ»¤â¤Ê¤¯¡¢³°¤ÇÇÉ¼ê¤ËÍ·¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯8·î¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç²Æì¤ËÌó1¥«·î´ÖÂÚºß¤·¤¿ºÝ¤â¡¢³°½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ø²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤Ê¹â¿ù¤Ï¡¢½÷À¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤â°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢½÷À¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¼Ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±éµ»°Ê³°¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¡ÈÀþ°ú¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¶¦±é¼Ô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡È¿Â»ÎÅª¡É¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤À¤¬¡¢ÇÈÎÜ¤À¤±¤Ï¡ÈÆÃÊÌ¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£·ëº§È¯É½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤Ï¹â¿ù¤µ¤ó¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤âµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§È¯É½Á°¤«¤é°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÈºÇ½ªÏÃ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤ë2¿Í¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤âÇÈÎÜ¤µ¤ó¤â¸ß¤¤¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡È¸òºÝ¤ÏÌó2Ç¯¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¶¦±é½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ë¤À¤±¤Ïµ¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËèÆü»£±Æ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÈÖ¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¿ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏX¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¡É¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ä¤Ê¡¢¡¢¡¢¡Õ
¡Ôµ÷Î¥´¶¥×¥í¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¿¿Ãè¤¯¤ó¤¬Í£°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤À¤±¤³¤Îµ÷Î¥´¶¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô2¿Í¤È¤â¶¦±é¼Ô¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë¿´³«¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Æ¡£¸ø¼°¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ÎÆ°²è¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡Ô1¿Í¤Î½÷À¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤ÊÃËÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Õ
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢ÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤·¤¿º£Ç¯1·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Î·ëº§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆË¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£