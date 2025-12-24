前日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？―
■Ｄｅｆコン <4833> 80円 (+22円、+37.9％)
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ <4833> [東証Ｇ]が急反騰。同社は22日、ビットポイントジャパン（東京都港区）、世界最大級のステーキングインフラプロバイダーであるＰ２Ｐ．ｏｒｇと連携し、自社が保有するイーサリアム（ETH）の資産運用体制を強化すると発表。連携を通じ、トレジャリー戦略を骨太なものとし、日本企業のデジタル資産活用における新たなモデルケースの確立を目指すとしており、これが材料視されたようだ。
■ウェリタス <130A> 510円 (+80円、+18.6％) ストップ高
Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ <130A> [東証Ｇ]がストップ高。同社は22日の取引終了後、核酸医薬品による疾患治療プロジェクトが進捗し、核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。発明の名称は「標的転写産物の発現量の減少剤」で、対象疾患は心臓血管手術後に惹起される虚血性の急性腎不全。遺伝子名は「p53」としている。同社は6月16日、mRNAを標的とする核酸医薬品に関して自社パイプラインの対象疾患が決定したと発表した際、遺伝子名に関しては特許出願後に開示するとしていた。国内売上予測は年間約150億円。想定開発期間は8～10年としている。
■トーイン <7923> 1,020円 (+150円、+17.2％) ストップ高
トーイン <7923> [東証Ｓ]がストップ高。中堅・中小企業を対象に経営支援を行う企業支援総合研究所（東京都千代田区）が22日の取引終了後、運営するファンド傘下のＣＳＲＩ５号（東京都千代田区）を通じて、同社の完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表しており、TOB価格1187円にサヤ寄せする格好となった。非公開化により短期的な業績にとらわれない中長期的な視点での取り組みや意思決定の迅速化を実現することで、企業価値の向上を図るのが狙い。買い付け予定数は503万3247株（下限335万5500株、上限設定なし）で、買付期間は12月23日から26年2月16日まで。TOB成立後、トーインは所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を12月22日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、トーインは今回のTOBに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。
■売れるＧ <9235> 702円 (+100円、+16.6％) ストップ高
売れるネット広告社グループ <9235> [東証Ｇ]がストップ高。同社は22日の午後3時ごろ、子会社のＳＯＢＡプロジェクトが非エンジニア組織によるAI開発の内製化を支援するサービス「SOBA Vibe Factory（ソーバ・バイブ・ファクトリー）」を正式に開始したと発表。これが改めて材料視されたようだ。このサービスは、非エンジニア組織がVibeコーディング（AIと人がリアルタイムで並走しながら開発を進める手法）を業務に実装するために必要な基盤を、ワンストップで設計・構築・定着を支援するもの。短期的にはエンジニア採用が難しいスタートアップ・中小企業の内製化需要を確実に取り込み、中期的には大企業の新規事業・デジタルトランスフォーメーション（DX）部門における「PoC量産から本番実装」フェーズの伴走支援へ拡張、長期的には非エンジニアがAIで開発することを前提とした「組織OS」としての内製化モデルを確立するとしている。
■岡本硝子 <7746> 301円 (+23円、+8.3％)
岡本硝子 <7746> [東証Ｓ]が3日続急伸。23日、データセンターなどに用いられる光アイソレーターなどに使われるガラス偏光子に関し、複数の顧客との間で年間ベースでの販売契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入った。販売期間は26年1月から1年間。なお、同件による26年3月期業績への影響は業績予想に織り込み済みとしている。
■東邦鉛 <5707> 908円 (+68円、+8.1％)
東証プライムの上昇率5位。東邦亜鉛 <5707> [東証Ｐ]が3日続急伸。足もとで金とともに銀のスポット価格が過去最高値を更新している。米国での利下げ観測がくすぶるなかで、現物資産に資金をシフトさせる機関投資家の姿勢がこれらの価格上昇を後押ししているという。鉛・銀製錬を手掛ける東邦亜鉛が11月13日に発表した26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結決算は、売上高が前年同期比15.2％減の538億3200万円、最終損益は13億5400万円の赤字（前年同期は42億800万円の黒字）と低迷したが、鉛製錬での操業トラブルの発生を経て、今後は収支改善策の効果を引き出す構えだ。歴史的な銀価格の高騰を背景に、下期以降の業績回復に対する投資家側の期待も高まっている。更に、プライム上場維持に求められる流通株式時価総額の基準適合に向けた会社側の新たなアクションに対する思惑もあって、短期資金が流入する形で株高に弾みをつけたとみられている。
■アイエスビー <9702> 1,832円 (+132円、+7.8％)
東証プライムの上昇率6位。アイ・エス・ビー <9702> [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。22日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、シンガポールに拠点を置く投資運用会社アクシウム・キャピタル社が5.08％の株式を保有していることが新たに判明しており、需給思惑的な買いが入ったようだ。なお、投資目的は純投資で、報告義務発生日は12月15日となっている。
■ネットスタズ <5590> 975円 (+64円、+7.0％)
ネットスターズ <5590> [東証Ｇ]が5日続急伸。23日午前8時30分ごろ、ドル建てステーブルコイン「USDC」による店舗での支払いの実証を近日中に始めると発表しており、これを材料視した買いが入った。実証はインバウンド旅行客向けに、羽田空港第3ターミナル内の一部店舗で行う。同社はマルチQRコード決済サービス「StarPay」を展開している。USDCを対応決済手段に追加し、加盟店での支払いに使えるようにする。
■ｆｏｎｆｕｎ <2323> 873円 (+53円、+6.5％)
ｆｏｎｆｕｎ <2323> [東証Ｓ]が4日続急伸。23日午後1時ごろ、米国決済大手であるＳｑｕａｒｅが提供するPOSシステムとのデータ連携を開始したと発表した。ｆｏｎｆｕｎが提供する日次決算総合プラットフォーム「れすだく」と、Square POSを通じて取得される販売・決済データを統合し、特に中小・小規模事業者の経営効率化とグローバル市場における事業展開を強力に支援していくという。
■ポート <7047> 2,194円 (+131円、+6.4％)
ポート <7047> [東証Ｇ]が急反発。22日取引終了後、現在参入に向けて検証を進めている系統用蓄電所事業について、想定よりも順調な立ち上げに成功し、初年度（26年3月期）から黒字化する見通しになったと発表した。検証を終えて26年3月期中に本格参入の意思決定を行う予定という。
■アライドＨＤ <6835> 261円 (+14円、+5.7％)
アライドテレシスホールディングス <6835> [東証Ｓ]が3日続急伸。22日の取引終了後に自社株270万3567株（消却前発行済み株数の2.51％）を12月30日付で消却すると発表しており、好材料視された。なお、消却後の発行済み株数は1億501万2176株となる。
■千代建 <6366> 736円 (+34円、+4.8％)
千代田化工建設 <6366> [東証Ｓ]が大幅高で3日続伸。同社は23日、米ジオキルン・エナジー・イノベーションと、ジオキルンが持つ天然水素生成増進技術（MSSH）を活用した水素回収・精製設備の概念設計に関する共同検討を実施する覚書を締結したと発表。これが買い手掛かりとなったようだ。これは生成増進（人工的に水素の地下での生成を促進）型天然水素の技術理解を深めるとともに、将来的な国内外での事業展開の可能性を探索するもの。検討に際しては、日本の大手エネルギー会社も需要側の観点から、製品の取引に関する仕様や供給モデルの検討を支援するという。
■大垣共立 <8361> 4,840円 (+210円、+4.5％)
大垣共立銀行 <8361> [東証Ｐ]が大幅高。22日の取引終了後、地銀株を中心に投資を行うありあけキャピタル（東京都中央区）が大垣共立の株式について新たに5.65％保有していたことが明らかになり、思惑視した買いを誘った。同日に提出された大量保有報告書によると、保有目的は純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこと、としている。報告義務発生日は15日。一方、ｆｕｎｄｎｏｔｅ（同港区）はこれまで大垣共立の株式を6.65％保有していたが、22日の取引終了後に提出された変更報告書において、保有株式の全てを売却していたことが明らかになった。報告義務発生日は15日としている。
※23日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。
