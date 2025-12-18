MLB公式が発表…今季のバット投げランキングでも1位

米大リーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平選手のバットフリップが、MLB全体で今季のランキング1位に選ばれた。興奮を抑えきれない姿に日本のファンからも「どのランキングにも登場するな」「見事すぎて鳥肌立った」と称賛の言葉が集まっている。

ドジャースベンチに向かってバットを投げる姿に、興奮が詰まっていた。MLB公式Xは23日、今季のバットフリップ1位に5月9日（日本時間10日）のダイヤモンドバックス戦で大谷が放った12号決勝3ランを選んだと発表した。

この試合は大乱戦となり、11-11の9回1死一、二塁で打席に立った大谷が右中間へ飛距離426フィート（約129.8メートル）の決勝3ラン。打った瞬間にスタンドインを確信したのか、振り返ってバットを投げ、両手を挙げてバンザイしてのベースランニングはまるでスローモーションのように展開していく。日本のファンは記憶を呼び起こされたのか、Xには賛辞が並んだ。

「大谷翔平はどのランキングにも登場するな、凄すぎる」

「大谷翔平選手、これは納得の1位ですね」

「おめでとうございます」

「おお、とうとう1位に！」

「確信犯だよな」

「見事すぎて鳥肌立った！」

この試合の5回、ダイヤモンドバックスのルルデス・グリエルJr.外野手が同点満塁弾で同じようなド派手バットフリップを披露していたため、やり返したという見方もあったこの動き。ファンからも「グリエルJrのポーズまで取り入れる大谷の遊び心が好き」という声があった。



（THE ANSWER編集部）