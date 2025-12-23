【週刊FLASH 1月6・13日号】 12月23日発売 価格：630円

光文社は、「週刊FLASH 1月6・13日号」を12月23日に発売した。価格は630円。

表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみさんが登場。“国民的愛されギャル”の素顔を引き出したグラビアを披露する。

天野ちよさんがFLASHに登場し、6ページにわたるグラビアを披露。また、ヤングジャンプ「制コレ24」で話題となった百田汐里さんのグラビアも掲載。元「CanCam」モデル・ほのかさんも登場し、変わらぬスレンダーボディで魅せる。

また、豊田ルナさんは、あたたかなお風呂のカットが印象的なグラビアを披露する。井手美希さんの水着グラビアや、大嶋みくさんの“ドールグラビア”、斉藤優里さんの6年ぶりとなるグラビアも掲載。

ミスFLASH2025スペシャル賞・鳥海かうさんは、すべての衣装が白色の可憐なグラビアを披露。「サンデーモーニング」のキャスター・杉浦みずきさんによるグラビアも掲載される。

