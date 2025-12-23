【グラビア】ゆうちゃみさんが表紙＆巻頭に登場！「週刊FLASH」1月6・13日号が本日発売
「週刊FLASH」12月23日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は、「週刊FLASH 1月6・13日号」を12月23日に発売した。価格は630円。
表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみさんが登場。“国民的愛されギャル”の素顔を引き出したグラビアを披露する。
天野ちよさんがFLASHに登場し、6ページにわたるグラビアを披露。また、ヤングジャンプ「制コレ24」で話題となった百田汐里さんのグラビアも掲載。元「CanCam」モデル・ほのかさんも登場し、変わらぬスレンダーボディで魅せる。
また、豊田ルナさんは、あたたかなお風呂のカットが印象的なグラビアを披露する。井手美希さんの水着グラビアや、大嶋みくさんの“ドールグラビア”、斉藤優里さんの6年ぶりとなるグラビアも掲載。
ミスFLASH2025スペシャル賞・鳥海かうさんは、すべての衣装が白色の可憐なグラビアを披露。「サンデーモーニング」のキャスター・杉浦みずきさんによるグラビアも掲載される。【ゆうちゃみさん】
ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト【天野ちよさん】
天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【百田汐里さん】
百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一
FLASHデジタル写真集「いま、君のそばで」百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一【ほのかさん】
ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ
FLASHデジタル写真集「Reunion」ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ【豊田ルナさん】
豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU【井手美希さん】
井手美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央【大嶋みくさん】
大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生【斉藤優里さん】
斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介【鳥海かうさん】
鳥海かう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【杉浦みずきさん】
杉浦みずき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝
FLASHデジタル写真集「natural colors」杉浦みずき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝