「終わり」が囁かれたM-1が最高に面白かった理由…歴代大会を更新する大会で“ただ一つだけ冷めた”瞬間

心に“ひっかかった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回はテレビウォッチャーの飲用てれびが、M-1グランプリ2025の決勝戦を振り返る。昨年、連覇を果たした令和ロマンに「終わらせましょう」と宣言されたが、漫才の最高峰となる大会は更新されていた。

【画像】エバースの準決勝の様子 優勝候補と思われていたが…

歴代屈指のメンバーがそろったM-1

まったく、終わってなどいなかった。令和ロマンの史上初の2連覇で幕を閉じた昨年の『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）。1本目の漫才のつかみで髙比良くるまが放った「終わらせましょう」は、彼らの連覇と相まって、まるでM-1の「最終回」を宣言しているかのようでもあった。

しかし、ふたを開けてみればどうだろう。2025年のM-1決勝は、例年に引けを取らないおもしろさだった。むしろ、歴代でも高水準の決勝だったのではないか。

1組目のヤーレンズから、審査員の点数は高めだった。さらに大きく跳ねたのが、4組目に登場したエバース（佐々木隆史、町田和樹）である。

ネタは、佐々木がドライブデートをしたいという話からはじまる。ただ、佐々木は車を持っていない。だから町田に車になってほしい。なぜなら町田は人間のなかではだいぶ車っぽいから。そんな無茶なお願いを、もちろん町田は拒否する。

だが、掛け合いが進むにつれ、状況は反転しはじめる。「何を原動力に走り出せばいいんだよ」「俺は駐車場代もかかんねぇよ」「どうするんだよ、車から人間に戻るところ見られたら」――。いつの間にか自分が車になる前提で話を進める町田。そしてふと我に返る。

「（行き先は）せめて都内とかだろ……都内も嫌だよ」

日常会話のように聞こえる2人のやり取りのなかで、状況は何度もシームレスに反転する。観客を揺さぶる心地よいしゃべくり。「漫才は関西弁が有利」という状況は今も変わらないのかもしれないが、エバース以後、「言い訳」としては成立しづらくなるだろう。審査結果は870点。高得点を叩き出し暫定1位に躍り出た。

次に観客の笑いが爆発したのは、7組目のたくろう（赤木裕、きむらバンド）だった。ネタのテーマはリングアナ。きむらが赤木と一緒に格闘技のリングアナになりたいと言い、一方的に練習をはじめる。「まずは青コーナーより、身長164センチ、体重59キロ」。そんなきむらのコールのあとに、赤木が「……性格……おだ…やか」と挙動不審に応じる。

常連・真空ジェシカを打ち破った40歳の新星

赤木は理不尽に追い詰められている格好だ。だが、それを強く拒否するわけではない。ちゃんと乗っかるわけでもない。どっちつかずの「おどおど」とした態度。言語化能力の高さが喝采を浴びる時代にあって、赤木の言葉は淀む。逐一引っかかる。

それが緊張感を高め続ける。笑いの基本は緊張と緩和と言われるが、溜まりに溜まった緊張を前に、観客は自らその緩和を求めはじめる。こうなるともう、見る側はたいていのことで笑ってしまう。

「えー……PCR……5年連続……陽性」

このような「問い」と「答え」が対になって進行するネタは、「ボケが羅列的」とされM-1ではあまり高い評価を得てこなかった。しかし、審査員は「赤木の人間性で笑ってる、笑わされる」など軒並み高評価。M-1のこれまでの評価軸を揺るがすほどの漫才だったのかもしれない。たくろうは861点で、暫定2位となった。

この時点で1位はエバース、2位はたくろう、3位は真空ジェシカ。5年連続決勝進出の真空ジェシカが、今年も最終決戦に進むのか。そんな予想を覆すように、伏兵は決勝初進出組からやってきた。ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）である。

自己紹介を終えたボケの渡辺が、デジタルデトックスの効果を説きはじめる。スマホ断ちをすると意識がはっきりし、自分と向き合う時間が増える。私はやらないが、みなさんはぜひデジタルデトックスを。なぜ私はやらないかというと――

「渡辺銀次、40歳独身。厚生労働省の定めた基準によると、貧困層に属します」

スマホを断たないのは、そんな自分と向き合うのが怖いから。なぜわざわざ意識をはっきりさせ、現実を直視しなければならないのか。赤木の「おどおど」とは対照的に、渡辺は「堂々」。胸を張る彼の言葉に一切の淀みはない。明瞭すぎる言語化がむしろ狂気となり、緊張からの笑いを生む。

最高の大会で唯一残念だったこと

「スワイプ、スワイプ、現実をスワイプ」「いいですかみなさん。目覚めるな」「自民党は、ありません」

私たちが聞いているのは漫才か、演説か、はたまたセミナーか。渡辺銀次、40歳独身。彼を掘り下げると世相に突き当たり、笑いは間欠泉のように吹き出した。審査結果は845点。真空ジェシカを1点上回り、3位に滑り込んだ。

最終決戦はエバース、たくろう、ドンデコルテの3組。結果は周知のとおりだ。たくろうが8票を獲得し、優勝を飾った。2本目のネタで、ドンデコルテは社会性と狂気度をさらに引き上げた。たくろうは挙動不審な言動に日本語吹き替えの違和感を加え、2人のやり取りも増やし、似たパッケージでも目先を変えてきた。

どこまでが演技で、どこからが素なのか。技術と人間性の間にとどまり続け、何か話せば笑いが起こる状態へと自らをもっていった「堂々」と「おどおど」。まさに「意味からの逸脱」（ドンデコルテ・渡辺）である。そんな両極に挟まれ、掛け合いのなかで意味を丁寧に積み上げるエバースは強みを見せきれなかった。

今年もM-1は笑いを更新した。まったく、終わってなどいなかった。唯一冷めたのは、生成AIで描かれたイラストが番組中に紹介されたときだろうか。生身の人間と人間が躍動する姿に心を揺さぶられた直後に、どんな目でそれを見ればいいのか。あそこだけは、もう今年で終わっていい。

文／飲用てれび