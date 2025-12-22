この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家・竹田恒泰氏が喝破「中国の挑発に乗ってはいけない」レーダー照射に隠された“開戦シナリオ”の罠

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国が失敗した！高市内閣をボロボロにしようとしたレーダー照射の罠！引っ掛からなかった自衛隊！」と題した動画を公開。中国によるレーダー照射に対し、自衛隊が反撃しなかったことの真意について、法的な見解を交えながら解説した。



動画で竹田氏は、弁護士の野村修也氏の分析を引用し、レーダー照射は国際法上「すでに攻撃が開始されている」と見なされる行為だと指摘。そのため、自衛隊は法的に反撃が可能であったと説明した。その上で、「法律上反撃ができるにもかかわらず、反撃をしなかった」という事実が重要だと強調。これは単なる弱腰な対応ではなく、中国が仕掛けた巧妙な罠に陥るのを回避するための、極めて理性的な判断だったとの見方を示した。



竹田氏によると、中国の狙いは、日本の反撃を誘発し、それを口実に「日本が先に手を出してきた」と主張して、さらなる軍事行動を正当化することにあるという。もし日本が挑発に乗ってしまえば、中国はこれを好機として尖閣諸島への上陸など、事態をエスカレートさせていた可能性を指摘。「もし日本が乗ってきたら、高市内閣はガタガタになった可能性がある」と述べ、この挑発が高市氏を首相とする次期政権を揺さぶるための政治的な罠であった可能性にも言及した。



最終的に、自衛隊のパイロットが30分間ものレーダー照射に耐え、冷静に対応したことを「このパイロットの忍耐力を賞賛すべきだ」と高く評価。中国の挑発に乗らず、戦争の口実を与えなかった今回の対応は「日本の勝ちだった」と結論づけ、感情に流されず、大人の対応を貫くことの重要性を訴えた。