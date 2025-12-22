″父は元ヴィトン社長″の藤井サチ、幸せいっぱいの結婚式報告＆夫を初顔出し ファンから「こっちまで幸せ」と反響
モデルでタレントの藤井サチが自身のInstagramを更新。今年7月に結婚を発表していたが、先日、結婚式を執り行ったことを報告した。投稿では夫の顔も初公開され、大きな注目を集めている。
藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と報告し、白無垢や色打掛をまとった和装姿の写真を複数枚アップ。続けて「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と、家族への思いをつづった。
また、式当日を「大切な方々と家族が同じ空間で食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一日でした」と振り返り、喜びをにじませた。
投稿の最後には「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」と記し、これまで非公開だった夫の顔写真を初めて披露。ファッション誌「ViVi」の専属モデルなどを務めてきた藤井の幸せな報告となった。なお、「ドレスも着たので、それはまた改めて…」としており、今後の投稿にも期待が寄せられる。
この幸せあふれる投稿に、ファンからは「和装姿素敵」「美男美女のご夫妻ですね」「こっちまで幸せな気分になる」といった称賛の声や、「ご結婚おめでとうございます」など祝福のコメントが多数寄せられている。
藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と報告し、白無垢や色打掛をまとった和装姿の写真を複数枚アップ。続けて「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と、家族への思いをつづった。
また、式当日を「大切な方々と家族が同じ空間で食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一日でした」と振り返り、喜びをにじませた。
投稿の最後には「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」と記し、これまで非公開だった夫の顔写真を初めて披露。ファッション誌「ViVi」の専属モデルなどを務めてきた藤井の幸せな報告となった。なお、「ドレスも着たので、それはまた改めて…」としており、今後の投稿にも期待が寄せられる。
この幸せあふれる投稿に、ファンからは「和装姿素敵」「美男美女のご夫妻ですね」「こっちまで幸せな気分になる」といった称賛の声や、「ご結婚おめでとうございます」など祝福のコメントが多数寄せられている。