ポイ活・投資系YouTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「住信SBIネット銀行▶ドS銀行へ名称変更 ドコモSMTBネット銀行始まる」と題した動画を公開。住信SBIネット銀行の商号変更を中心に、各社の銀行関連の最新ニュースについて解説した。



動画の冒頭でネコ山氏は、日銀の利上げ発表を受け、あおぞら銀行の普通預金金利が年0.75%に改定されたことを速報として伝えた。同氏は、今後他の銀行も金利を上げてくる可能性があると指摘した。



続いて、今回の中心的な話題である住信SBIネット銀行の商号変更について解説。同行は2026年8月3日をもって「株式会社ドコモSMTBネット銀行」に商号を変更し、サービスブランドロゴも「d NEOBANK」に刷新される。これに伴い、たまるポイントがdポイントに変更されるほか、マネックス証券との連携サービスとしてスイープ機能の提供も予定されている。ネコ山氏は、この変更によって他行からの振込先として登録している情報を再設定する必要が出てくる可能性に触れ、「銀行ぐるぐる全部直すの面倒くさい」とその手間を懸念した。



他にも、複数の銀行関連ニュースが紹介された。カテエネBANKのデビットカードは、前月末の預金残高が200万円以上の場合に最大2%のポイント還元となるが、同氏は条件の厳しさを指摘。また、三菱UFJ銀行は、2025年9月30日時点で口座を保有している顧客を対象に、三菱UFJカードへの入会と預金残高に応じて最大2万円を現金でプレゼントするキャンペーンを開始した。さらに、ゆうちょPayが2026年12月20日をもってサービスを終了することも伝えられた。



最後に、暗号資産取引所BITPOINTのキャンペーンについて言及。紹介URL経由で口座開設すると500円相当、その資金でビットコインを購入すると1,000円相当、さらにその資金で購入すると2,000円相当がもらえるという内容だ。



住信SBIネット銀行の大きな変更をはじめ、各行でサービスの見直しが進んでいる。ユーザーは自身の利用状況と照らし合わせ、今後の対応を検討する必要があるだろう。