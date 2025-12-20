¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¡Ä20Ç¯Á°¤Ë¡Ö7,000Ëü±ß¡¦3LDK¤ÎÏÑ´ß¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿59ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÄêÇ¯Ä¾Á°¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥ï¥±
ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ºòº£¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¡×¤È¼þ°Ï¤«¤éÙèÙé¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤¬¡¢20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤»ñ»º²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ê²È¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±
¡ÖÄÌ¶Ð¤ËÊØÍø¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¡ØËäÎ©ÃÏ¤Ê¤ó¤ÆÃÏÈ×¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÇÇËÃ¾¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶ÐÌ³¤Î¹â¶¶½¤°ì¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ïº£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À³«È¯ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿ÅìµþÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20³¬¤Î¹âÁØ³¬¡¢3LDK¤Ç¹¤µ¤ÏÌó75Ê¿ÊÆ¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï6,900Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ40ºÐ¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÝÄ¹¿¦¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºÊ¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÄÌ¶Ð¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡£²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤°ÎÙ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·²ñ¼Ò¤Î¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡½¡½¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ½µËö¤Ë²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢·úÀßÃæ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ËÎä¤ä¤«¤·¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éô²°¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÄ¯Ë¾¤Ë¡¢ºÊ¤â»ä¤â°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï³Î¤«¤ËÁý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Û¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡¢Êø¤ì¤ë¤¾¡×¡Ö30Ç¯¤â·Ð¤Æ¤Ð¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¡ÖÄ¯Ë¾¤Ê¤ó¤Æ3Æü¤ÇË°¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤âºÊ¤â¡ØËèÆü¸«¤ëÉ÷·Ê¤Ê¤é¡¢ÁÇÅ¨¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢È¾¤ÐÀª¤¤¤ÇÈ½»Ò¤ò²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤âÊâ¤¤¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ëµ÷Î¥¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍø¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¼å¡£Ì¼¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤âÄêÇ¯Âà¿¦ÌÜÁ°¡£É×ÉØ2¿Í¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤ë3LDK¡£´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â¹ØÆþÅö½é¤è¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Ëè·î¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÏÃó¼Ö¾ìÂå¤ò´Þ¤á¤Æ·î8Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¤Ï¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¡¢ºë¶Ì¤¢¤¿¤ê¤ËÊ¿²°¤Ç¤â·ú¤Æ¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÊë¤é¤½¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê½»¤ßÂØ¤¨¤â»ëÌî¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÀè·î¡¢¾éÃÌÈ¾Ê¬¤ÇÂç¼ê¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¼Ô¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿ôÆü¸å¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ººÄê½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï´ã¶À¤ò¤º¤êÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö1²¯5,800Ëü±ß¡×¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±Ä¶È¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï³Ø¶è¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»ØÌ¾Çã¤¤¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£ÇäµÑ±×¤«¤éÀÇ¶â¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î²È¤ò¸½¶â°ì³ç¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤ªÄà¤ê¤¬¤¯¤ë¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Æ±Î½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤Ë²È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÇäµÑ¥×¥é¥ó¤òÎý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½µËö¤´¤È¤ËÉ×ÉØ¤Ç¡Ö¼¡¤Î½»¤Þ¤¤¡×¤Î¥«¥¿¥í¥°¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Î¡Ö»ñ»º³Êº¹¡×¤òÀ¸¤àÉÔÆ°»º»Ô¾ì
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ØÉÔÆ°»º²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê½»Âð¡Ë¡Ù¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢2010Ç¯¡ÊÊ¿À®22Ç¯¡Ë¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2024Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÌó1.9ÇÜ¡Á2ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìµþÅÔ¶èÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°Ê¹ß¤ÎÄã¶âÍøÀ¯ºö¤ä±ß°Â¤Ë¤è¤ë³¤³°Åê»ñ²È¤Î»²Æþ¡¢¶¦Æ¯¤¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¼ûÍ×Áý¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê4¡Á9·î¡Ë¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3,309Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.4¡óÁý¡Ë¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï1²¯5,313Ëü±ß¡Ê²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÃÛ²Á³Ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤â¹âÆ¡£15Ç¯¡Á20Ç¯Á°¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤¿Êª·ï¤¬¡¢º£¤ä¡ÖÉÙÍµÁØ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡×²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ý¤Á²È¤Ë¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤äÎ®Æ°À¤ÎÄã¤µ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¿´¤Î¹¥Î©ÃÏÊª·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¯½»¤à¤À¤±¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤Ø¤Î²ÝÀÇ¸«Ä¾¤·¤äÇ¯¶â¼õµë³Û¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÌÜ¸º¤ê¤Ê¤É¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤ó¤À¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Ï·¸å¤Î¤æ¤È¤ê¤Ë¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤Îº¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¸½¼Â¡£
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È·É±ó¤·¤¿ÁØ¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿ÁØ¡£¤½¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ»º³Êº¹¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ò¶¤Ë¡¢»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ØÉÔÆ°»º²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê½»Âð¡Ë¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ø¼óÅÔ·÷ ¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÆ°¸þ 2025Ç¯10·î¡Ù