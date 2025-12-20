Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¶¯Îõ¥ì¥Ã¥É°áÁõ¡Ö¤Û¤Ü100¡ó¼«Ê¬¤Ç¡Ä¡×¡¡ÂçÅç¸÷æÆ¡¢¸ÞÎØ¥ì¡¼¥¹¤ÇÊü¤Ã¤¿°ÛºÌ
Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃË»ÒSP
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇÂçÅç¸÷æÆ¡ÊÉÙ»ÎÌôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢73.47ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ12°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬2020-21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSP¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖLet Me Entertain You¡×¤òÇ®±é¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ëµ±¤¯¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾¡È¥¹¥¿¥¡¡É¤À¡£¼êÇï»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÃåÉ¹¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ò¤ÈºÝÌÜÎ©¤Ä¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¡£Âç¹¥¤¤Ê¿§¤òÂ¸Ê¬¤Ëµ±¤«¤»¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Éã¤ÎÂçÅç½ß¥³¡¼¥Á¤â¡¢¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÇÂç´î¤Ó¤¹¤ë²ñ¿´¤Î±éµ»¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÃúÇ«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³ê¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤âÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î°áÁõ¤âÎ¾Êý¥ì¥Ã¥É¤È¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤Ü100¡ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¡£·ë¶É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡SP¤ÎÁª¶Ê¤ÏÆñ¹Ò¡£¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿²»³Ú¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¸÷æÆ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¡©¡×¡£ºÇ½ªÅª¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖLet Me Entertain You¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£ÌÂ¤ï¤º·è¤á¤¿¡£¡È±©À¸¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡6ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ¡£¸ÞÎØÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï±éµ»¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¼Ô¡£¤É¤Á¤é¤â100¡ó¤Ç¾ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¥¤»¤ë¤³¤È¤âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£20Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò100¡ó¡¢²òÊü¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦µÜÆâ ¹¨ºÈ / Hiroya Miyauchi¡Ë