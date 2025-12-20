7¤«·î¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀïØËKO¤ÇºÆµ¯¡¡Ì¾¼ê¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¥Ù¥¬¥¹·èÀï¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×
°æ¾å¤È·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹(C)Getty Images
¡¡¹äÏÓ¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸µIBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ç¡¢Æ±µéWBA2°Ì¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï5²óKO¤Ç¾¡Íø¡£º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡ËÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÆµ¯Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡È²øÊª¡É¤òÊø¤·¤¿·ý¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÜ¶áÀï¤òÅ¸³«¤·¡¢3²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿5²ó¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÑëÆá¤Ë±¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òßÚÎö¡£¤â¤í¤ËÈïÃÆ¤·¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¤Ï¶Ä¸þ¤±¤ËÎÏ¤Ê¤¯ÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Î°æ¾åÀï¤Ç¡¢2²ó¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÔÎõ¤ÊÈÔ²ó¤ÎÁ°¤ËÀ®¤¹½Ñ¤ò¼º¤¤¡¢TKO¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡£À¤³¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿°ìÀï¤«¤éÌó7¤«·î¤Ç¡¢¸«»ö¤ËºÆµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ö¥ì¥¹¤ÏÄ¾¶á5Àï¤Ç3ÇÔ¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¼ÂÎÏÅª¤ËÎô¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ÉÇÉ¼ê¤ÊKO¾¡Íø¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ò¶õ¤±¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°æ¾å¤È¤Î¼î¶Ì¤Î¹¶ËÉ¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡ØSan Antonio Express News¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿¿·õ¤ËÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤ì¤Ð¡¢°ÎÂç¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È³Ø¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿»î¹ç¤¬¤¤¤«¤Ë¸Ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤Ç²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ²È¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡¢¶á½ê¤ÎÅ¹¤ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡£º£¤Ï»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤â²þ¤á¤Æ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°æ¾åÀï¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
