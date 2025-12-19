【べらぼう】最終回ラストの“拍子木オチ”、まさかの史実だった！蔦屋重三郎の実際の最期を伝える墓碑

寛政9年（1797年）5月6日、正午の鐘で息絶えてしまった蔦重（横浜流星）の魂を呼び戻そうと、大田南畝（桐谷健太）の音頭で屁！コールが始まりました。

みんなそろって屁！屁！屁！屁……すると蔦重が目を覚まして一言。

蔦重「拍子木、まだ聞こえねぇんだけど」 一同「「「へ？」」」

ここで（拍子木の音）が鳴り、蔦重は本当に世を去ったという落語みたいなオチでした。実はこの拍子木オチ、創作ではなく史実だったと言います。

果たして蔦屋重三郎はどんな最期を遂げたのか、一緒に見て参りましょう。

墓碑が伝える蔦重の最期

蔦重の墓碑銘と墓石。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重が眠っている正法寺には、その最期を伝える墓碑が現存しています。

……丙辰秋得重病弥月危篤寛政丁巳夏五月初六日謂人曰吾亡期在于時因処置家事訣別妻女而至午時笑又曰場上来繋拆何其晩也言畢不再言至夕而死年四十八…… ※正法寺の墓碑銘より。

【意訳】蔦重は寛政8年（1796年）の秋に重病を患い、翌年3月には危篤となる。5月6日には家族や使用人たちに死後の処置を指示したり、別れを告げたりした。やがて正午ごろになると、笑いながら「もう（死に支度が）終わったのに、（幕を下ろす）拍子木が鳴らないな。遅いじゃないか」と言う。それが最期の言葉となり、夕方になって世を去った。享年48歳である。

劇中ではおていさん（橋本愛）と二人きりで死後のあれこれについて相談していましたが、実際には使用人たちもいたようです。

拍子木が九郎助稲荷（綾瀬はるか）のお告げによるものだったかはともかく、最後の最後まで全力で戯け切った蔦重らしい最期だったのではないでしょうか。

ちなみに蔦重が亡くなった当時の墓石や過去帳などは、関東大震災（大正12・1923年9月）や東京大空襲（昭和20・1945年3月）などによって失われてしまいました。

現存しているものは原念斎『史氏備考』などの史料に基づき、平成年間（1989〜2019年）に復刻したものだそうです。

蔦屋重三郎の名を受け継いだ者たち

蔦重とおていさん。二人の志は後世へ受け継がれた。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

かくして世を去った蔦重。劇中では手代のみの吉（中川翼）が二代目を継ぐことになりました。実在していた二代目蔦屋重三郎は勇助という名で、初代の婿養子として蔦屋の名跡を受け継ぎます。

その後、蔦屋重三郎の名は五代目・明治初年まで受け継がれました。

二代目：勇助。葛飾北斎の抜擢や、歌麿との関係回復に尽力。三代目：祐助。二代目の実子、吉原細見の出版権を手放す。四代目：三亭春馬。戯作者として活躍するも板元は廃業。五代目：喜多川竹吉。小売本屋として明治初期まで蔦屋耕書堂を継続。

いずれも初代を越えることはできなかったようで、いかに蔦重が偉大な存在であったかがうかがえますね。

終わりに

大河史上でも類を見ない？落語的な拍子木オチ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

今回は大河べらぼう最終回で視聴者の話題となった「拍子木オチ」について紹介してきました。

夏くらいからずっとロス状態で追い駆け続けてきたものの、江戸一の戯け男らしい最期ぶりに、少し気が楽になった方も少なくないのではないでしょうか。

少し難解だったり、馴染みのない時代だったりで視聴率は今一つだったようですが、実に味わい深い作品だったと感じています。

また江戸時代中期〜後期を舞台にした大河作品を、世に送り出してほしいですね！

