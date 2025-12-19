「核兵器を持つべきだ」――安全保障を担当する官邸幹部の発言が波紋を広げています。被爆地からは「許しがたい」と怒りの声があがっています。関係が冷え込む中国は「深刻な懸念を抱く」とコメントしました。

■高市政権幹部が“核保有発言”

噴出した“批判”――

立憲民主党・野田佳彦代表

「常に首相と接して安保政策に提言をする方に、こういう方がそばにいてはよくない。早急におやめいただくことが妥当ではないかなと思います」

公明党・斉藤鉄夫代表

「罷免に値する重大な発言だと思います。驚きと怒りを感じております」

自民党からも――

自民党・中谷前防衛相

「個人的な意見を軽々に言うということは控えるべき。発言が公になった以上しかるべき対応をしなければいけない」

批判が向けられたのは、高市政権の安全保障政策を担当する幹部の発言。

「個人の思い」とした上で、「私は核を持つべきだと思っている」。つまり、官邸幹部の1人が“核保有が必要”との考えを示したのです。

日本はことし戦後80年。世界で唯一の被爆国で、核の恐ろしさを身をもって知る国。「持たず 作らず 持ち込ませず」、「非核三原則」が国の基本政策です。

高市首相は先月、国会で――

高市首相

「日本が唯一の戦争被爆国としてこれまで国際社会の平和と安定にものすごく貢献してきた。『非核三原則』を政策上の方針として堅持をしています」

木原官房長官も19日――

木原官房長官

「核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導していくことは唯一の戦争被爆国である我が国の使命」

これに相反する、官邸幹部の“核保有発言”。

今回の発言はオフレコ、公にしないことを前提にした、記者団による非公式取材で出たもの。日本テレビでは政府の基本方針から大きく外れた発言であることから伝えるべきと判断しました。

一方で発言した幹部は、「非核三原則」の見直しについては、「政治的な体力が必要で、国が二分する議論になる」と指摘した上で、政権内で「具体的に検討は進んではいない」との見解も示しています。

■被爆者から憤りの声

いまから80年前。1945年8月に原爆が投下され多くの命が奪われた広島県。世界に核兵器廃絶を訴え続け、去年、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の箕牧智之さんは――

日本被団協・箕牧智之代表委員

「個人の意見でも口が滑ってもそういうことを言うべきではない。本人は左遷というか処分してほしい」

戦後80年の年に出た“発言”に被爆者から憤りの声があがっています。

広島県被団協・佐久間邦彦理事長

「日本が核武装するって政府の筋から出たってことについては、私は許せない。被爆者としては『何を考えているんだ、この人は』と。核が使われたらどうなるのか、これだけ80年間、訴え続けてきたんです、被爆者は。私たちは被爆して今日までずっと『核兵器のない世界を』と言ってきて、日本が核兵器を持つなんてことは許しがたい」

長崎県平和運動センター 被爆者連絡協議会前議長・川野浩一さん

「ああいう発言は許されない。しかも官邸から出る、そんなことはありえない。苦しい時代から立ち上がってきた80年はみんな知っていると思う。80年前に何があったのかもみんな知っていると思う。バカみたいな発言はやめなさいと」

■中国外務省「深刻な懸念」

関係冷え込みが続く、中国の外務省は“核保有発言”について――

中国外務省報道官

「報道内容が事実であれば極めて重大だ。日本の一部が国際法を破り核兵器を取得しようとする危険な企てが露呈された。中国と国際社会は警戒し、深刻な懸念を抱かなければならない」

さらに――

中国外務省報道官

「国際社会は目を光らせ、核不拡散と核軍縮問題における日本の偽りの立場を見抜かなければならない」

国の内外に波紋を広げた“核保有発言”。

木原官房長官は19日、官邸幹部に発言を撤回させるかどうか、起用を継続するかなど責任論についての言及を避けました。