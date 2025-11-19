広島テレビ放送広島テレビニュース

高市首相が「非核三原則」の見直しを検討か 被爆地・広島から抗議の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 高市首相が「非核三原則」の見直しを検討しているとの報道
  • 広島県原水協など3つの団体が呼びかけた抗議活動には、約50人が参加した
  • 参加者は横断幕やプラカードを手に、見直しの検討を撤回するよう訴えた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子