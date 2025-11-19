ニューストップ > 国内ニュース > 高市首相が「非核三原則」の見直しを検討か 被爆地・広島から抗議の… 非核三原則 高市早苗 広島県 時事ニュース 広島テレビニュース 高市首相が「非核三原則」の見直しを検討か 被爆地・広島から抗議の声 2025年11月19日 19時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 高市首相が「非核三原則」の見直しを検討しているとの報道 広島県原水協など3つの団体が呼びかけた抗議活動には、約50人が参加した 参加者は横断幕やプラカードを手に、見直しの検討を撤回するよう訴えた 記事を読む おすすめ記事 クマ対策パッケージを発表 政府 自民党の緊急提言受け 秋田県関係の国会議員も申し入れに同席 2025年11月14日 11時30分 日本の「領土・主権展示館」に新施設、韓国の地方議会が強く抗議「独島（＝竹島）は明白な我が領土」 2025年11月18日 13時6分 「今回の問題でブーイングに変わるのかどうか」 中国開催の卓球ワールドカップ、金メダリスト水谷隼さんの心配 2025年11月18日 17時0分 屋島山上に複数ある廃屋 大西市長「撤去も視野に協議を」 高松市 2025年11月19日 18時11分 欠航情報 しけのためフェリー屋久島２など欠航 鹿児島 2025年11月13日 8時20分