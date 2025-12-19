高須幹弥氏、すき家「ローストビーフ丼」を実食レビュー！「普通に美味しい」と冷静に評価
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で、「【売れすぎて販売一時休止】すき家のローストビーフ丼ガチreviewします！【期間限定】」と題した動画を公開。人気のため一時販売休止となっていた、すき家の期間限定メニュー「ローストビーフ丼」を実食し、専門家ならではの視点も交えながらレビューした。
動画で高須氏は、以前からこのメニューを心待ちにしていたものの、人気のあまり材料が不足し、一時販売休止となっていた経緯を説明。販売再開を確認し、満を持して店舗へ向かったことを明かした。
今回、高須氏が注文したのは「ローストビーフ丼」並盛のおしんこセット。一口食べた第一声は「まあ、普通に美味しいですね」と冷静な評価。他の牛丼やカレーといったすき家の定番メニューもこよなく愛する同氏にとって、ローストビーフ丼は「美味しいすき家のメニューの中の一つ」という位置付けであると語った。肉の食感については「柔らかくて美味しい」としながらも、並盛のボリュームに関しては「もうちょっと肉の量が欲しいな」「ご飯の量も少ない」と、食欲旺盛な男性には物足りない可能性を指摘した。
また、セットの生卵について、プラス20円で温泉たまごに変更できることに後から気づいたと告白。高須氏は「（たんぱく質の）吸収は、ちょっと火を通した方がいい」と医学的な見地から温泉たまごへの変更を推奨した。記事の締めくくりに、この商品は期間限定であるため、気になっている人は早めに試すことを勧め、動画を締めくくった。
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
