美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で、「【売れすぎて販売一時休止】すき家のローストビーフ丼ガチreviewします！【期間限定】」と題した動画を公開。人気のため一時販売休止となっていた、すき家の期間限定メニュー「ローストビーフ丼」を実食し、専門家ならではの視点も交えながらレビューした。



動画で高須氏は、以前からこのメニューを心待ちにしていたものの、人気のあまり材料が不足し、一時販売休止となっていた経緯を説明。販売再開を確認し、満を持して店舗へ向かったことを明かした。



今回、高須氏が注文したのは「ローストビーフ丼」並盛のおしんこセット。一口食べた第一声は「まあ、普通に美味しいですね」と冷静な評価。他の牛丼やカレーといったすき家の定番メニューもこよなく愛する同氏にとって、ローストビーフ丼は「美味しいすき家のメニューの中の一つ」という位置付けであると語った。肉の食感については「柔らかくて美味しい」としながらも、並盛のボリュームに関しては「もうちょっと肉の量が欲しいな」「ご飯の量も少ない」と、食欲旺盛な男性には物足りない可能性を指摘した。



また、セットの生卵について、プラス20円で温泉たまごに変更できることに後から気づいたと告白。高須氏は「（たんぱく質の）吸収は、ちょっと火を通した方がいい」と医学的な見地から温泉たまごへの変更を推奨した。記事の締めくくりに、この商品は期間限定であるため、気になっている人は早めに試すことを勧め、動画を締めくくった。