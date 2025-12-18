É×¤ÏÃæ´ÝÍº°ì...¸µÆü¥Æ¥ì¡¦ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¢¸ª½Ð¤·¡õ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥Ë¥³¤Ã¡¡¡Ö½ª»Ï¤½¤ï¤½¤ï¡×»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢ÏÃÂê
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ºûºê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Öº£ÆüÈ¯Çä¤ÎFLASH¤Ë¤Æ¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ä¡¢¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ËÎÐ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºûºê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤»£±Æ¤È¼ã´³¤Î¿Í¸«ÃÎ¤êÈ¯Æ°¤Ç½ª»Ï¤½¤ï¤½¤ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×
ºûºê¤µ¤ó¤Ï24Ç¯1·î¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£