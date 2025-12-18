冬の小諸を満喫！こもろ観光局『Komomag.(コモマグ)』

一般社団法人こもろ観光局が、2025年11月にリリースした地域情報アプリ『Komomag.(コモマグ)』の累計ダウンロード数が、公開約1か月で2,500件を突破。

これを記念し、アプリ限定の「お得なクーポンサービス」の運用を開始するとともに、公式サイトにて冬の小諸を満喫する特集ページを公開しました。

こもろ観光局『Komomag.(コモマグ)』

アプリ名：Komomag.(コモマグ)

運営：一般社団法人こもろ観光局

累計DL数：2,500件突破（公開約1か月）

新機能：アプリ限定クーポンサービス

『Komomag.(コモマグ)』は、長野県小諸市の観光・地域・暮らしに関する情報を一元的に提供するアプリです。

リリースからわずか1か月で2,500ダウンロードを達成し、小諸市の人口比で約6.25％に相当する普及ペースを見せています。

市民の日常利用だけでなく、観光客や関係人口による利用も拡大しており、地域のデジタル基盤として定着しつつあります。

アプリ限定「お得なクーポンサービス」開始

利用者の拡大を受け、冬季の来訪促進と市内回遊を強化するため、アプリ限定クーポンの配信がスタートしました。

市内の店舗や施設で利用可能で、飲食代割引や体験メニュー割引、日帰り温泉割引など、様々な特典が用意されています。

クーポンは1ユーザーあたり各施設につき月1回まで利用でき、毎月1日に回数がリセットされる仕組みです。

「冬の小諸」を満喫する特集ページ公開

こもろ観光局公式サイトでは、「まだ世界に見つかっていない人気の観光地・小諸をめぐる」と題した冬の特集ページを公開。

近場で非日常を感じられるまちとして注目される小諸市の、冬ならではの魅力的なスポットや体験を厳選して紹介しています。

地域密着の情報と観光情報をつなぐプラットフォームとして進化する『Komomag.』。

この冬はアプリを片手に、小諸の魅力を再発見する旅を楽しめます。

こもろ観光局『Komomag.(コモマグ)』の紹介でした。

