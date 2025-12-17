火災で男女2人が死亡した東京・赤坂の個室サウナ店をめぐり、イタリア人タレント・ジローラモ（63）がゼネラルマネジャーを務めていると公式サイトに掲載されていたことについて、関係者が本紙取材に応じた。

事故が起きた東京・赤坂のサウナ店「サウナタイガー」とは「2022年8月、会社ができた当時はゼネラルマネジャーとして宣伝隊長を務め、公式ホームページにも出ていました」とした上で、「翌23年ごろには宣伝隊長を外れていた」という。しかし、ホームページにはそのまま名前が残っていた。

今回の火災で公式サイトなどから写真が削除されたことについては「火事を受けて、会社側が迷惑をかけないようにとホームページから削除したのではないか」とし、経営には一切タッチしていなかったという。

火災は、15日午後0時25分ごろ、消防を通じて警視庁に通報があった。東京消防庁や警視庁赤坂署によると、3階から出火したとみられ、男女が病院に搬送され、死亡が確認された。

署によると、2人は3階の個室サウナの入り口付近に重なるように倒れていた。サウナの座る部分や背もたれが焦げており、2人は肩や背中などに軽いやけどをしていた。

運営会社は17日までに謝罪し、当面の営業停止を発表した。