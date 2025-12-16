この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

株式会社アクア取締役の松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「天下一品“夏の閉店ラッシュ”の裏で起きていた衝撃のM&A劇【三田製麺所/魁力屋】」と題した動画を公開。人気ラーメンチェーン「天下一品」の大量閉店騒動の続報に触れ、その裏で起きていたM&Aの真相とフランチャイズビジネスにおける根本的な問題点を鋭く指摘した。



動画の冒頭で松原氏は、以前の動画で取り上げた天下一品の「閉店ラッシュ」が、実際にはフランチャイジーによる「三田製麺所」への看板替えであったことを振り返る。当時、松原氏は同業他社への乗り換えが「フランチャイズ的には超ナシ」であり、競業避止義務の観点から大きな問題だと解説していた。



今回の動画では、その後の驚くべき展開が明かされる。一連の店舗を運営していたフランチャイジーの会社が、京都を拠点とする別のラーメンチェーン「魁力屋」に買収されていたというのだ。松原氏は、これをラーメン業界全体の厳しい経営環境を背景とした「資金力があるところが買収していく」という流れの一環だと分析する。しかし、このM&Aによっても、元のフランチャイズ契約における競業避止の問題が解決されたわけではないと強調した。



松原氏が最も疑問視するのは、天下一品側がこの一連の動きをどう受け止めているかという点である。「僕のロジック上、納得する理由がない」と述べ、自社のフランチャイズオーナーが競合ブランドに乗り換えた上、その事業がさらに別の競合に買収されるという事態を「そんな話、納得できねえだろ！」と強い口調で批判。フランチャイズ本部と加盟店との間の契約や信頼関係を揺るがす深刻な事態であるとの見解を示し、この件に関する天下一品と魁力屋の間の取り決めについて「めちゃくちゃ興味があります」と、その不透明な決着に強い関心を寄せた。