【スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ】 12月23日より期間限定発売 希望小売価格：230円（税別）

スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を12月23日から期間限定で発売する。希望小売価格は230円（税別）。

本商品は、季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス DELIGHT ME」の第3弾。今年は、「午（うま）」の干支デザインカップを使用した、はちみつの甘さとゆずの香りが楽しめるティーラテが登場する。

発売日：12月23日（火）

容量：200mlカップ

賞味期限：18日間

発売地域 全国のコンビニエンスストア

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

スターバックスによる、特長や相性の良いフードの紹介

【中味の特長】

まろやかなミルクの味わいに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいひと手間としてゆずの香りを合わせ、やさしい味わいのティーラテに仕上げました。冬の寒い季節に、はちみつの甘さとゆずの香りにふんわりと包まれ、しあわせな気持ちに満たされるような、心あたたまるひとときをお楽しみください。

【パッケージの特長】

2026年がしあわせで心満たされる一年になるように願いを込めて、干支である午（うま）のイラストを華やかに、かわいらしくデザインしました。また、新年を祝う雰囲気を表現するため、鮮やかな金色と赤色を全体的に用いたほか、和風の柄を散りばめることで、気分も明るくなるパッケージに仕上げています。

また側面には、まるで手書きでつづったような心あたたまる新年を祝うメッセージを添えており、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物としてもぴったりのデザインです。

商品開発担当者おすすめの相性の良いフード紹介

【スターバックス・コーポレーション グローバルチャネルデベロップメント R&Dケニー・バレンタ氏】

ドリンクと相性の良いフードは、組み合わせることでそれぞれの味わいを引き立たせるだけでなく、そのドリンク体験を新たな高みに引き上げる可能性も秘めています。そこで、米国 シアトルのスターバックス本社で商品開発を行っている担当者による、「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」との相性抜群なフードをご紹介します。

【ホイップクリーム入りのどら焼き】

豆の風味豊かなあんこの味わいが繊細なティーの香りと調和し、甘く芳醇なはちみつとゆずの香りが口の中いっぱいに広がります。さらに、クリーミーなホイップクリームが口当たりを柔らかく包み込み、ティーラテと調和することで、至福の時間をお楽しみいただけます。

