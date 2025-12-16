日本のパンダ、半世紀ぶり「ゼロ」に……首相発言の影響は？ 中国政府関係者「高市政権の間は難しい」【#みんなのギモン】
上野動物園のジャイアントパンダについて、来年1月下旬に中国へ返還されると正式に発表されました。返還期限は来年2月20日で、政治的な背景はないのかが気になるところです。国内のパンダは約50年ぶりにゼロとなりますが、今度はどうなるのでしょうか？
そこで今回の#みんなのギモンでは、「来月下旬でパンダゼロに…今後は？」をテーマに解説します。
■最終観覧日は1月25日に決定
加納美也子・日本テレビ解説委員
「中国に返還されることが決まっていた上野動物園のジャイアントパンダですが、具体的な返還の日程が決まりました。今の日中関係が今後のパンダ外交にどう影響してくるのかお伝えします」
「上野動物園の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイについて、中国野生動物保護協会との協定で来年2月20日が返還期限とされていました。そして12月15日、東京都などは来年1月下旬に中国へ返還すると正式に発表しました」
「これを受けて16日から2頭それぞれ観覧場所を区切り、1分程度までの観覧とします。12月23日以降は事前申込制となり、最終観覧日は1月25日と決定しました」
鈴江奈々アナウンサー
「こういう日が来るというのは分かっていましたが、日にちが決まってくると、見るチャンスが本当に限られているんだなと実感しますね」
斎藤佑樹キャスター
「高市首相の発言などが影響しているんですかね？」
加納解説委員
「返還の日程自体に影響しているかというと、そうではなさそうです。これまで決まっていたのはあくまで期限で、準備などを含めて期限よりも前に返す日時が決まったということです」
■日中友好の象徴…パンダブームに
加納解説委員
「これまでパンダは、日本と中国の友好の象徴とされてきました。ジャイアントパンダが初めて日本に来たのは 1972年です。日中国交正常化を記念し，上野動物園にカンカンとランランがやって来ました」
「当時はパンダを一目見ようと、約2キロの列ができました。日本中がパンダブームに沸いたんです。初来日から50年以上、多くの人を虜にしてきましたが、パンダとの思い出、何かありますか？」
瀧口麻衣アナウンサー
「小学生の時に家族で福井から東京に遊びに来て、上野動物園に見に行ったことがあって、みんなで『かわいいね』と言いながらぬいぐるみも買った記憶があります」
鈴江アナウンサー
「小さい時に自分も見ましたし、子どもができると子どもにも見せてあげたいと思って、度々訪れていましたね。寂しいです」
■今年6月に和歌山の4頭を返還
加納解説委員
「1月までに見ておいた方がいいかもしれないですよね。今年6月に和歌山のアドベンチャーワールドの4頭が返還されました。これに加えて、上野動物園の2頭も来年1月下旬に返還されるので、日本国内のパンダは約50年ぶりにゼロになってしまいます」
森圭介アナウンサー
「最初にパンダが来た時からずっと途絶えていなかったのに、今回またゼロになってしまうということですよね」
■上野動物園の前園長の受け止めは？
加納解説委員
「上野動物園の前園長で日本パンダ保護協会会長の土居利光さんに15日、受け止めを聞きました」
土居さん
「動物に関心、自然環境や植物に関心を持ってもらうのは、何かきっかけが必要なんですよ。（パンダは）我々と動物どこか関係があると知ってもらえる、ひとつの重要な動物でした。そういう意味で日本でいなくなってしまうのは残念だと思います」
加納解説委員
「土居さんは、上野動物園のパンダはかわいいだけではなく、動物の生態や保護する大事さを知るきっかけを作る存在で、いなくなるのは残念だと話していました」
■日本側、新たなパンダの貸与を要請
瀧口アナウンサー
「パンダが来た経緯なども家族で話すきっかけにもなっていたので、パンダがいなくなってしまうのは少し寂しいです。また今後パンダが来るという可能性はあるんでしょうか？」
加納解説委員
「いま日中関係が悪化している中で、再びパンダ外交が行われるのかどうか気になりますよね。これまで日本側は新たなパンダの貸与を要請していました」
「しかし11月、中国共産党系のメディア・北京日報は専門家の見解として、日中間の緊張状態が続いた場合、『中国側は日本への新たなジャイアントパンダの貸与を停止する可能性がある』と報じました」
「台湾有事をめぐる高市首相の発言を受けて、中国が日本に圧力を強める中でこういった報道が出ました」
■日中関係が悪化…今後のパンダ外交は
加納解説委員
「NNN中国総局長の柳沢高志記者に聞きました」
「中国はパンダを外交の武器として使っていて、12月には中国を訪問したフランスのマクロン大統領に対し、習近平国家主席自らが、新たなパンダを貸与することを約束しました。これはフランスとの友好関係をアピールしたいという狙いがあります」
「一方、日本とのパンダ外交について、日中関係が悪化する中、中国政府関係者は『高市政権の間は新たなパンダ貸与は難しいだろう』というふうに指摘しています」
■パンダの来日、今度どうなる？
森アナウンサー
「先日上野に食事に行ったら、外国人観光客の皆さんがパンダグッズをいっぱい持って歩いていました。パンダは観光資源でもあるし、大きな経済効果をもたらす存在だったわけなので、今後パンダが来なくなるとなるとかなりのインパクトはありますよね」
「東京都はパンダの繁殖保護研究プロジェクトの継続のため、新たなつがいの貸与を中国側に希望してきましたが、これまで正式な回答はないということです」
「一方、東京都の関係者は新たなパンダのつがいの来日は『ないと思う』、ある都議は『政治状況次第』と述べています」
鈴江アナウンサー
「政治的なことはなかなか読めない部分もあると思いますけれども、またいつかパンダが日本にやってくることを待ち望みたいですね」
加納解説委員
「いまや上野動物園の象徴でもあるパンダが再び上野に戻る日が来るのか、今後の推移に注目したいと思います。
