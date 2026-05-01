事件が明るみになってから５月１日で１週間です。北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。夫婦の間に何があったのかー取材を進めると、その関係性が明らかになってきました。（鈴木達也容疑者）「みなさん、この動物なんという動物ですか？レッサーパンダですね」かわいらしいレッサーパンダを来園者に紹介する男、鈴木達也容疑者３３歳です。（鈴木達也容疑者）「レ