ボールプールで遊ぶ猫ちゃんたち。元気いっぱいにはしゃぐ子猫が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1056万回を超え「ここのネコちゃん達は色々な遊びをのびのびと出来て幸せですね」「これは、、、猫達にしてみればとても楽しい遊び場ですネ！」「猫ちゃん達に色々楽しませる工夫をしていて脱帽です！」といったコメントが集まっています。 【動画：猫たちが『ボールプール』で遊んだ結果→遊