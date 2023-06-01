【NTE: Neverness to Everness】 4月29日 正式リリース 基本プレイ無料（アイテム課金制） Perfect World Gamesは、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用超現実都市オープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」を4月29日に正式リリースする。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。 本作は、「幻塔（Tower of Fantasy）