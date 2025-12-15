【マジで！？クレカの体験談】スマホ故障。カードの保険が使える？【第6話まんが】#ママスタショート
キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。
今回は、スマホの故障から起こったクレカ体験談です。
買ったばかりのスマホが故障。いまどきのスマホは高額なので、これはキツい。しかも有料の保証期間にも入っていなかったものだから、修理するなら全額負担になりそう。一体いくらかかるの！？
妻「クレカで買ったなら買い物保険ついてるんじゃ？」
確認すると、スマホ購入時に使用したクレカには、購入金額50万円程度の商品に対する保険が付いていたのです。奇跡……！！
数日後、大変な手続きをなんとか乗り越え、保険が使えて故障したスマホは元通りに。諦めないでよかったです。さあみなさん、今すぐお使いのクレカにどのような特典や保険が付いているのか、確認しておきましょうっ！
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
※サービスや保険については、クレジットカードの種類やカードを発行する企業によって異なります。
原案・ママスタ 編集・編集部
