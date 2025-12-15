ネクソン<3659.T>はしっかり。この日、韓国子会社ネクソンコリアが、新作ファンタジーワールドＲＰＧ「アズールプロミリア」の韓国におけるパブリッシング契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



「アズールプロミリア」は、「アズールレーン」の開発元である中国マンジュウ・ゲームズが手掛ける新作ファンタジーワールドＲＰＧ。多彩でハイクオリティーなデザインスタイルと広大な世界観を特色としており、個性と多様性に富んだ生き物「キボ」と共に世界を冒険しながら、戦闘、建設、農場経営などのさまざまなアクティビティを楽しむことができるという。契約締結に伴いネクソンコリアは、「アズールプロミリア」の韓国公式サイトを開設し、ゲームの世界観やキャラクター情報の公開とともに事前登録の受け付けを開始した。



