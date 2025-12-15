この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪市役所周辺・中之島公園（大阪市北区）で12月14日、大阪市中央公会堂プロジェクションマッピングなどを展開する「OSAKA光のルネサンス2025」が始まった。



大阪市中央公会堂の壁面プロジェクションマッピングでは、「光輝く大阪の夜」をテーマにした作品を上映するほか、ディズニー映画最新作「ズートピア2」との特別プログラムも展開する。開催時間は17時～21時。



そのほかのプログラムとして、大阪市役所正面イルミネーションファサード、中之島イルミネーションストリート、光のマルシェ、リバーサイドイルミネーション、BIGスノーマン in 中之島などを実施する。



開催時間はコンテンツによって異なる。今月25日まで。