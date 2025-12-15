今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）〜12月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）〜12月21日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は集中力が増すようです。ためてしまったことなど一気に片付けるようにしましょう。仕事もテキパキできるため周りから褒められそう。効率良くおこなうためのアイデアも湧いてくるようです。恋愛面は、いつもより自己主張が強くなりがち。2人で過ごせる時間を増やすためにも相手に予定を合わせてみて。
★ワンポイントアドバイス★
小さなことでも、積み重ねていくと良い縁などが舞い込んでくるようです。諦めずに努力を続けると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
