彼氏と結婚目前という段階で、浮気が発覚したら……？ しかも浮気相手を選ぶしかない状況になってしまうと、彼氏を一生許すことはできないでしょう。今回は、婚約中の彼氏が浮気して「実は彼女妊娠してるんだ」と言われてフラれた話をご紹介いたします。

浮気相手を妊娠させた

「彼氏にプロポーズされて、お互いの両親にも結婚の挨拶を済ませました。お互いに仕事が忙しくてそこから時間がたってしまったけど、次は結婚式の準備に入ろうという段階で、彼氏の浮気が発覚。彼氏にいつから浮気してたのか聞くと『3か月前くらいかな……』と答えましたが、嘘をついている感じがしたため、さらに問い詰めると、半年前から関係をもっていたそうです。半年前って、ちょうど両家に結婚の挨拶をしたくらいの時期なのに……。相手は会社の後輩で、指導係として仕事を教えているうちに、向こうから言い寄られて付き合うことになったそう。でもプロポーズして結婚の挨拶もしたのに、どうして浮気なんか……。

彼氏は『リアルに結婚が迫ってきたら怖くなった』と言い訳をしてきたけど、だからといって浮気するなんて最低ですよね。そしてなによりも彼氏を軽蔑したのは、『結婚が怖くなったって言っておいてなんだけど……』『俺、その子と結婚する』『実は彼女妊娠してるんだ』と言われ、ぼう然としてしまいました。婚約者がいるのに、浮気をしてさらに妊娠させたなんて、そんなの許されるわけありませんよね。とはいえ、どうすることもできないので、彼氏とは別れることになりましたけど、一生恨み続けると思います」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 婚約者がいるのに浮気して、さらに浮気相手を妊娠させるなんてどれだけいい加減で無責任な人なのでしょうか……。悲しみを通り越して、怒りが込み上げてきますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。