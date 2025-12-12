佐世保市のハウステンボスは、システムに不正アクセスを受け、顧客の氏名や住所などの個人情報が流出した恐れがあると発表しました。

最大で150万人あまりの個人情報が流出した可能性があるということです。

ハウステンボスによりますと今年8月、会社のシステムの一部に不正アクセスが行われ、ファイルの一部が暗号化されていることが確認されました。

外部の専門家による調査の結果、一部の個人情報にアクセスされた形跡が確認され、最大で約150万人の顧客や、退職者を含む役職員とその家族、取引先のあわせて154万人あまりの個人情報が流出した可能性があるということです。

個人情報には「氏名や住所」「メールアドレス」のほか、「マイナンバー」や「健康診断の結果」「障害に関する情報」も含まれています。

一方、クレジットカード情報はハウステンボスで保有していないため、漏えいはありませんでした。

今のところ、個人情報が悪用されるなど被害の発生は確認されていないということです。

ハウステンボスは「セキュリティ監視体制を再構築するなど再発防止と信頼回復に努める」としています。