この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「差がつくのは冬休み前日まで」塾講師が断言、全員が走り出す前にライバルと圧倒的な差をつける勉強法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師のヒラ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「冬休み前日までに“この勉強法”をやらない受験生は全員落ちます。」と題した動画を公開。多くの受験生が信じる「冬休みが勝負」という通説に疑問を呈し、真に差がつくのは別の期間であると警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でヒラ氏は、「冬休みに勉強を全て捧げるなんて当たり前です」と断言。全受験生が猛烈に勉強するため、冬休み期間の努力だけでは「全く差がつきません」と指摘する。ヒラ氏によれば、差をつける上で最も難しいのは「みんなが頑張っているとき」であり、全員が全力疾走している中でさらに突き放すのは困難だという。



では、本当の勝負どころはどこなのか。ヒラ氏は「冬休み前日までです」と核心を突く。2学期の定期テストや模試が終わり、多くの受験生が気の緩みから勉強ペースを落とすこの時期こそが、ライバルをごぼう抜きにする絶好の機会だと語る。周りが休んでいる間に「全力疾走」することで、「もう追いつけないレベルの差」を生み出せると力説した。



そのために冬休み前日までに徹底すべき勉強法として、ヒラ氏は「復習の仕組み化」を挙げる。これは単なる復習ではなく、「再理解」「再暗記」「再演習」の3つをルールとして自動的に行えるようにすることだ。特に、一度解いた問題について「自分の言葉で1から10まで説明できるか」を問いかけ、説明できなければ完全に理解できていない証拠だと指摘。その場合は解説を読み直す、先生に聞くなどして完璧に「再理解」する必要があるとした。この「復習の仕組み化」を確立することで、冬休み本番を圧倒的優位な状況で迎えられると提言し、動画を締めくくった。