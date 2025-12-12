¸µºå¿À±¦ÏÓ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¡Ö3Ç¯70²¯±ß¡×¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¡ÈW¼é¸î¿À¡É¤Ç¡Ö¶²¤ë¤Ù¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎºÇ½ªÈ×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×ÊÆÊóÆ»
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¥¹¥¢¥ì¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î11Æü¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È3Ç¯Áí³Û4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó70²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇØÃæ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎÊóÉüÅêµå¥·¡¼¥ó
¡¡34ºÐ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ïºå¿À»þÂå¤Î2020¡¢21Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î40¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë»Ä¤ê2Ç¯1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤ÆFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¸½ºß¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥»¥ë¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤È1Ç¯1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡Ö¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËMLB¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¶²¤ë¤Ù¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎºÇ½ªÈ×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£