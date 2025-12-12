男子日本代表のドキュメンタリー映画『GRIT ーバレーボール男子日本代表 栄光への始発点ー』のナレーションがtimeleszの原嘉孝さんに決まった。

本作は2025年5月の代表招集から、6月のバレーボールネーションズリーグ2025、そして9月に行われた2025世界バレーまで、シーズンを通して2025年の男子日本代表に完全密着した内容で、2026年1月9日（金）より全国の劇場にて3週間限定ロードショーが行われる。

そのナレーションを、timeleszの原嘉孝さんが担当することが決定。原さんは学生時代にバレーボール部のミドルブロッカーとしてキャプテンを務めた経験があり、映画のナレーションは今回が初挑戦となる。

原さんは今回のナレーションについて次のようにコメントしている。

「今回のお話を頂き、バレーボール経験者として大変光栄に思いました。僕はナレーションを担当するのが初めてだったので、プレッシャーもありましたが、楽しく、そして一生懸命やらせていただきました。迫力のプレーシーンはもちろん、この映画ではその裏側の姿、選手の葛藤や苦悩、選手同士の関係性を見ることができます」

「どういう思いで試合に臨んでいるのか、練習に臨んでいるのかー。密着取材で捕らえられたその姿に、とても親近感を覚えました。もっともっと僕も頑張ろうと勇気を貰えましたし、もっともっと日本バレーを盛り上げたいと強く感じました。ぜひ多くの方にご覧頂きたいです！」

さらに、日本代表メンバーの凛々しい姿を迫力たっぷりに収めたキービジュアルと、予告編の動画もあわせて公開されている。いよいよ1ヵ月を切ったが、公開まで待ち切れない。