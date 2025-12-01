»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬ÂÎÄ´Êø¤·¤¿£²£°»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¡Öµ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤ÎÁ´ËÆ
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Î£±£±ÆüÊüÁ÷¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¸ÆüÊüÁ÷¤«¤é£³ÆüÏ¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ïàµ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëá¤ÇÌó£²£°»þ´Ö²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Ë£Ø¤Ç¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿»³Î¤¤Ï¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤Î£±£±ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡Ö¤É¤¦¤â¤¿¤À¤¤¤ÞÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡ÊÌÚÍË¸áÁ°£±»þ¡Ë¤Î£±£±ÆüÊüÁ÷¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡Öº£Æü¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤êÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀè½µÂ¿Ë»¤¹¤®¤Æ¡£¥Ñ¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÂÎÎÏ¤¬¡ÊÄì¤ò¡Ë¿Ô¤¤¤Æ¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¸å¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤À¡£°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¤Î£²¿Í¤¬ÁÈ¤ó¤Ç£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é³èÆ°³«»Ï¡££²¿Í¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿£²£³Ç¯£´·î´üÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡£²¿Í¤¬Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ±·Ï¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê£²£°£²£µ¡×¤Ïº£·î£±£³¡¢£²£°Æü¤È£²½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³Î¤¤¬¡Ö¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò»Ø¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÏÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤À¡£¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¼ýÏ¿Æü¤Ïº£·î£²Æü¤Ç¤·¤¿¡£»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Ä«¤ËÆü¥Æ¥ìÆþ¤ê¤·¤Æ¡Ø£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ÜÆ°¤·¤ÆÃë²á¤®¤«¤éÊÌÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ë£µ»þ´Ö¤Û¤É»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤Ç¼ýÏ¿¤ÏÀ¹¶·¡£Ä¾¸å¤Ë°û¿©Å¹¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¸áÁ°£°»þ¡Ë²á¤®¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ïàµ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëá¤Ç¡¢¤ª¤è¤½£²£°»þ´Ö²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¤«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áê¼¡¤°¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯£±£²·î¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¡£»³Î¤¤Ï·î¡Á¶âÍË¤Ë¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡¢¿åÍË¿¼Ìë¤Ë¡ÖÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡¢ÅÚÍË¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡Ê¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬¡Ë¤ÈÆüÍË°Ê³°¡¢Á´ÍËÆü¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÃ´ÅöÃæ¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯ËöÇ¯»ÏÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¼ýÏ¿¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ä¥»¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡½¡½¡½¡×¤ÇÆ¯¤²á¤®¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£