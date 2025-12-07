【月1エヴァ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」（※上映バージョン：2.22）】 12月日～12月18日 上映

「エヴァンゲリオン」シリーズ劇場版作品「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」（※上映バージョン：2.22）が本日12月12日から期間限定で上映される。期間は12月18日まで。

今回の上映は、「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026（以下、月1エヴァ）」の一環として実施されるもの。「月1エヴァ」は10月から実施されており、それぞれ1週間ずつの期間限定で、6作品が全国の劇場にて上映されるという企画となっている。「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」続き、12月12日からは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」が上映される。

各作品上映時には、数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマートフォンサイズのステッカーが配布される。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、1回の鑑賞につき、1人1枚配布される。

数量限定入場者プレゼント スマートフォンサイズ ステッカー（イメージ）

【「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」以降上映スケジュール】

・12月12日～12月18日

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」※上映バージョン ：2.22

・2026年1月9日～1月15日

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」※上映バージョン ：3.333（同時上映：「EVANGELION：3.0(-46h)」、「EVANGELION:3.0(-120min.)」）

※「EVANGELION:3.0(-120min.)」は、モーションコミック作品となります

・2026年2月13日～2月19日

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」※上映バージョン ：3.0＋1.01

配給：カラー

配給協力：K2 Pictures

【上映劇場 情報】

※日程は上映劇場によって異なる可能性がございます。詳しくは各上映劇場の公式サイトをご確認ください。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

(C)カラー