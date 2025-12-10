東京から広島への帰省、家族4人で「飛行機」「新幹線」ではどちらが交通費をおさえられますか？

東京から広島まで飛行機で移動した場合の交通費

羽田空港（東京）から広島空港まで飛行機を利用した場合の料金は、航空会社や時期によっても異なります。例えば大手航空会社を利用した場合、大人一人あたり片道約1万7000円、子ども（3歳以上12歳未満）一人あたり約1万3000円が目安です。

今回は「家族4人で帰省」ということなので、大人2人と3歳以上12歳未満の子ども2人と仮定すると、片道約6万円かかることになります。往復だと約12万円です。

子どもの年齢によっても値段は変わってくるため、詳しく調べてみるとよいでしょう。なお、格安航空会社を利用した場合は一人あたり片道7000円台（2歳以上の子どもは大人料金適用）で利用できる場合もあるため、家族4人で往復6万円以内におさえることも可能です。

なるべく安くおさえたいのであれば、格安航空会社もチェックしてみることをおすすめします。

ただし、広島空港を発着する格安航空会社（LCC）はおもに成田空港からの運航となるため、東京から利用する場合は基本的に成田発の便を選ぶことになります。成田までの移動費や手荷物料金などは別途必要になるため、その点も含めて検討しましょう。

また、年末年始やゴールデンウイークなどの最繁忙期には、大手・格安を問わず航空運賃が大きく上昇する点には注意が必要です。



東京から広島まで新幹線で移動した場合の交通費

次に、東京から広島まで新幹線で移動した場合の料金を確認してみましょう。

のぞみであれば、乗り換えなしで大人一人あたり片道約2万円になります。この新幹線は6歳～12歳の子どもは半額料金になるため、家族4人だと片道約6万円、往復だと約12万円かかります。

飛行機と比較すると、大手航空会社を利用した場合は新幹線の料金とさほど変わりはないでしょう。格安航空会社との比較であれば、新幹線のほうが高額になるケースもあります。

ただし、新幹線も最繁忙期には若干の加算がありますが、その増額は数百円程度にとどまることがほとんどで、航空運賃のように大きく変動することはありません。



費用以外の違いは？

帰省の移動に飛行機と新幹線どちらを利用すべきか迷ったときは、費用以外のポイントも確認してみるとよいでしょう。

例えば、所要時間を比較してみると、飛行機の場合は片道1時間25分～1時間45分程度、新幹線の場合は4時間前後かかります。飛行機のほうが短時間で移動できるため、子どもが小さい場合などは飛行機のほうが楽に感じるかもしれません。

ただし、飛行機の場合は搭乗手続きにも時間がかかるため、その点も考えて選ぶことをおすすめします。飛行機だと荷物を預けられるため、荷物が多い場合も快適に過ごすことが可能です。

一方、新幹線だと駅に到着するため、市内中心部へのアクセスが良好というメリットもあります。小さな子どもがいてもある程度車内で移動できるため「飛行機より気持ちが楽」という人もいるかもしれません。遅延や運休が発生する確率が低いのも新幹線です。

飛行機と新幹線、それぞれのメリットとデメリットを比較したうえで、どちらでの旅を選ぶべきか検討してみるとよいでしょう。



飛行機と新幹線、それぞれの特徴を踏まえて選ぼう

東京から広島へ家族4人で帰省する場合、通常期であれば飛行機と新幹線の料金はおおむね同程度になるケースもあります。一方、格安航空会社を利用すれば、時期や条件によっては新幹線よりも交通費をおさえられる可能性がありますが、成田までの移動費や手荷物料金などの追加費用も考慮する必要があるでしょう。

また、飛行機は年末年始やゴールデンウイークなどの最繁忙期になると運賃が大きく変動するのに対し、新幹線は最繁忙期でも値上げ幅が比較的小さく、料金が安定している点が特徴です。そのため、利用する時期によっては、両者の料金差が縮まったり、逆転したりする場合もあります。

費用面だけでなく、所要時間や移動中の過ごし方、アクセスのしやすさなども含めて、飛行機と新幹線の双方を比較したうえで、家族にとって無理のない移動手段を選ぶことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー