LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、「YouTubeチャンネルのヘッダーを超簡単に作る方法」と題した動画を公開。チャンネルの第一印象を決定づけるヘッダー画像を、専門的な知識がなくても無料で簡単に作成できるツールとその手順を紹介した。



ひらい先生はまず、YouTubeチャンネルのヘッダー画像が「どんなチャンネルなのかを訪問者に一目で伝えるための重要な要素」であると説明。初期設定のままではチャンネルの魅力が伝わらないと指摘し、ヘッダー設定の必要性を説いた。



ヘッダー作成には、無料のデザインツール「Canva」の活用を推奨。Canvaには数百万点もの豊富なテンプレートが用意されており、デザインの経験がない人でもプロ並みのヘッダーを簡単に作ることができるという。動画では、Googleアカウントを使ってCanvaに登録する手順から丁寧に解説された。



具体的な作成手順として、Canvaのトップページで「YouTubeバナー」と検索することを推奨。これにより、YouTubeが推奨する最適なサイズでデザインを開始できると氏は説明した。また、YouTubeのヘッダーはパソコン、スマートフォン、テレビなど、閲覧するデバイスによって表示される範囲が異なるため、「重要な情報は画像の中心部分にまとめること」がポイントだとアドバイスした。



デザイン経験がないという理由でヘッダー作成を諦めていた人も、Canvaを使えば手軽にチャンネルの「顔」を整えることができるだろう。チャンネルの魅力を効果的に伝えるためにも、試してみてはいかがだろうか。