YouTubeチャンネルのヘッダーを超簡単に作る方法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、「YouTubeチャンネルのヘッダーを超簡単に作る方法」と題した動画を公開。チャンネルの第一印象を決定づけるヘッダー画像を、専門的な知識がなくても無料で簡単に作成できるツールとその手順を紹介した。
ひらい先生はまず、YouTubeチャンネルのヘッダー画像が「どんなチャンネルなのかを訪問者に一目で伝えるための重要な要素」であると説明。初期設定のままではチャンネルの魅力が伝わらないと指摘し、ヘッダー設定の必要性を説いた。
ヘッダー作成には、無料のデザインツール「Canva」の活用を推奨。Canvaには数百万点もの豊富なテンプレートが用意されており、デザインの経験がない人でもプロ並みのヘッダーを簡単に作ることができるという。動画では、Googleアカウントを使ってCanvaに登録する手順から丁寧に解説された。
具体的な作成手順として、Canvaのトップページで「YouTubeバナー」と検索することを推奨。これにより、YouTubeが推奨する最適なサイズでデザインを開始できると氏は説明した。また、YouTubeのヘッダーはパソコン、スマートフォン、テレビなど、閲覧するデバイスによって表示される範囲が異なるため、「重要な情報は画像の中心部分にまとめること」がポイントだとアドバイスした。
デザイン経験がないという理由でヘッダー作成を諦めていた人も、Canvaを使えば手軽にチャンネルの「顔」を整えることができるだろう。チャンネルの魅力を効果的に伝えるためにも、試してみてはいかがだろうか。
ひらい先生はまず、YouTubeチャンネルのヘッダー画像が「どんなチャンネルなのかを訪問者に一目で伝えるための重要な要素」であると説明。初期設定のままではチャンネルの魅力が伝わらないと指摘し、ヘッダー設定の必要性を説いた。
ヘッダー作成には、無料のデザインツール「Canva」の活用を推奨。Canvaには数百万点もの豊富なテンプレートが用意されており、デザインの経験がない人でもプロ並みのヘッダーを簡単に作ることができるという。動画では、Googleアカウントを使ってCanvaに登録する手順から丁寧に解説された。
具体的な作成手順として、Canvaのトップページで「YouTubeバナー」と検索することを推奨。これにより、YouTubeが推奨する最適なサイズでデザインを開始できると氏は説明した。また、YouTubeのヘッダーはパソコン、スマートフォン、テレビなど、閲覧するデバイスによって表示される範囲が異なるため、「重要な情報は画像の中心部分にまとめること」がポイントだとアドバイスした。
デザイン経験がないという理由でヘッダー作成を諦めていた人も、Canvaを使えば手軽にチャンネルの「顔」を整えることができるだろう。チャンネルの魅力を効果的に伝えるためにも、試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
LINE専門家が解説！メッセージが送信できない時にまず試すべき2つの簡単な対処法
LINE専門家・ひらい先生が明かす「背景変えるだけで誤送信防げる」驚きのLINE活用術
今さら聞けない…YouTubeアカウントの作り方。Googleアカウントがあれば数分で開設できるって知ってた？
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com