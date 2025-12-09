この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が語る！ 【経営者必見】実は知られていない”新卒をとったほうがいい本当の理由”を公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】実は知られていない”新卒をとったほうがいい本当の理由”を公開」と題した動画を公開。多くの経営者が抱く「新卒はコスパが悪い」という見方に一石を投じ、長期的な企業成長における新卒採用の重要性を説いた。



動画の冒頭で長橋氏は、採用において即戦力となる中途採用を優先するのが正解という風潮に対し、「中途は即戦力、新卒は長期戦力」という自身の考えを提示。経営は長期的に続けていくものであり、短期と長期、両方の視点から人材を揃える必要性を訴えた。多くの経営者が新卒採用をコストパフォーマンスが悪いと捉えがちである現状を踏まえ、長橋氏は「毎年新卒を採る会社だけが手にしているリターン」が存在すると主張する。



長橋氏が新卒採用の最大の魅力として挙げるのが「再現性」と「文化形成」だ。新卒採用を毎年続けることで得られるメリットとして、「1. マネジメント能力の向上」「2. 組織の若返り効果」「3. 組織文化の継承」の3点を挙げた。特に組織文化の継承について、「新卒の縦ラインで受け継がれていくものって強い」と語る。社長から直接教わることが難しくなる規模の組織でも、先輩から後輩へと会社の価値観や仕事の進め方が自然と伝達されていくという。長橋氏は「新卒の子たちが数珠繋ぎになっているので、すぐ入って（穴埋めができる）」と述べ、自身の会社でも離職者が出た際に、新卒で育った社員たちが組織のダメージを最小限に抑える役割を果たした経験を明かした。



最後に長橋氏は、賃上げ市場やテクノロジーの発展といった現代の市場環境を踏まえると、新卒採用はますます重要になると結論付けた。「新卒には、恐れを知らない挑戦ができる」とし、彼らが持つポテンシャルが企業の成長を促すと強調。これまで新卒採用に踏み切れなかった経営者に対し、長期的な視点を持つことの重要性を改めて訴えかけた。