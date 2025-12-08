¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆÃÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÉÍ½¹ð¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤¢¤¿¤ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦NaokimanShow¡Ê¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡Season2¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆÃÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?ÍèÇ¯¤Î½Õ¤¢¤¿¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÍí¤ß¤Î¡Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÍí¤ß¤Î·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡È¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤¬¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃËÀ¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£