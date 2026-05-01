「ファンと推しは所詮、お金でしかつながっていません!」自身のXで、アイドルファンの“行き過ぎた推し活”への注意喚起を促した地下アイドルグループメンバーの動画が、話題を呼んでいる。「動画は、青春パンクを歌うインディーズのアイドルグループ『BLUEGOATS』（ブルーゴーツ）のメンバー、ほんま・かいなさんのものです。かいなさんは4月29日、Xに《推し活にハマっても、人生幸せにならない》とつづり、動画をアップしまし