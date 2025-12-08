¡ÚºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Û¾®·¿¤Ç¥³¥¹¥ÑÎÉ¹¥¤Î¥ß¥ËPC¡ÖAOOSTAR GT68¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£ー¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡ÚºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Û¾®·¿¤Ç¥³¥¹¥ÑÎÉ¹¥¤Î¥ß¥ËPC¡ÖAOOSTAR GT68¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£ー¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ìó6Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÂ°À½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢Ryzen 7 PRO 6850H¤òÅëºÜ¤·¤¿¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥ß¥ËPC¡ÖAOOSTAR GT68¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¶âÂ°À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹âµé´¶¤òÀä»¿¤·¤¿¡£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥ËPC¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤Î³ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢CPU¤ËAMD Ryzen 7 PRO 6850H¤òÅëºÜ¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤ÇGPU¤¬¤³¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Êºî¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¤á¤Î¥²ー¥à¤ä¥Õ¥ëHD²è¼Á¤Ç¤ÎÆ°²èÊÔ½¸¤â¤³¤Ê¤»¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÈÄ¥À¤Ç¤ÏOCuLink¥Ýー¥È¤ä2.5G¤ÎÍÀþLAN¤ò2´ðÅëºÜ¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹½À®¤ò¾Ò²ð¡£¹ñÆâ¤Ë¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î°Â¿´´¶¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎPC¤ò68ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
