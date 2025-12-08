½÷»ù2¿Í¤ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÃ±Õ¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤ ²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê37¡Ë¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¡·Ù»ëÄ£
Ë½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦ÎëÌÚÀµÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯10·î14Æü¡¢Ãæ±û¶è¾¡¤É¤¤ÎÊâÆ»¤ÇÅö»þ9ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½÷»ù¤ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿ÂÃ±Õ¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢11·î11Æü¤Ë¤â¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Î»Ò2¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö»ùÆ¸¤¬ÊâÆ»¾å¤Ç±ÕÂÎ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ÇÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤ÈÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö10·î¾å½Ü¤«¤é11·î¾å½Ü¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
