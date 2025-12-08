º£½µÈ¯Çä!¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï? - ¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¢¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¤Û¤«8¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤è¤ê¡¢º£½µ11·îÂè3½µ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡¢¥Ú¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´8¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡ÊMezzo Piano¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡ÊMezzo Piano¡Ë¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡ÊANGEL BLUE¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊANGEL BLUE¡Ë¡¢¥ë¥Ã¥¡¼¡ÊDAISY LOVERS¡Ë¡¢¥ß¥ó¥¡¼¡ÊDAISY LOVERS¡Ë¡¢¥ß¥ó¥È¡ÊPOM PONETTE¡Ë¡¢¥Ô¥³¡ÊPOM PONETTE¡Ë¡£
¡û¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Ê¿À®¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥µ¥óÊõÀÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¥é¥¥é¤Î¥é¥áÅÉÁõ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´7¼ï¡£
¡ûzeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
zeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Özeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤ÈLINE FRIENDS¤¬°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Özeroni¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¼Á´¶¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡¢Á´9¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïbinini¡¢woongnini¡¢hanini¡¢thewnini¡¢taenini¡¢rinini¡¢gyunini¡¢gunini¡¢yunini¡£
¡û¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2
zeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È¡×¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè2ÃÆ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´6¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤³¡¢Ä¹¤Ê¤á¤³¡¢Å·»È¤Ê¤á¤³¡¢¤Í¤³¤Ê¤á¤³¡¢Çò¤Ê¤á¤³¡¢¤Ê¤Ê¤á¤³¡£
¡û¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´5¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æü¸þ æÆÍÛ¡¢±Æ»³ ÈôÍº¡¢·îÅç ·Ö¡¢¸ÉÄÞ ¸¦Ëá¡¢¹õÈø Å´Ï¯¡£
¡û¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5
¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5
¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5¡×¤Ï¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè5ÃÆ¡£Âè5ÃÆ¤Ç¤Ï¸«½¬¤¤Éþ¤ä¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ý¥í¥ó¤ä¥ª¥ä¥¸¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´9¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¸«½¬¤¤Éþ¡¡¤ª¤ó¤×¡¢¸«½¬¤¤Éþ¡¡¤â¤â¤³¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¡¢¥ª¥ä¥¸¡¼¥Ç¡¢¥Ñ¥È¥ì¡¼¥Ì¥³¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ý¥í¥ó¡¢¤É¤ì¤ß¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¤Ï¤Å¤¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¤¢¤¤¤³¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡£
¡û¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³¡×¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè3ÃÆ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´7¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¢¤ª¤ä¤¸¤Ã¤Á¡¢¤á¤á¤Ã¤Á¡¢¤´¤¶¤ë¤Ã¤Á¡¢¤ä¤ó¤°¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¢¥¨¥ó¤¿¤Þ¡Ê¤Þ¤á¤Ã¤Á¡Ë¡¢¤Õ¤¡¤ß¤¿¤Þ¡Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Á¡¦¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¦¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡Ë¡£
¡û¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë
¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë
¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë¡×¤Ï¡¢½ãµÊÃã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£½ãµÊÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤Ê¤É¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´6¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¥á¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡¢Å¹¼ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡£
¡û¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡¢¥Ú¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´8¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡ÊMezzo Piano¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡ÊMezzo Piano¡Ë¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡ÊANGEL BLUE¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊANGEL BLUE¡Ë¡¢¥ë¥Ã¥¡¼¡ÊDAISY LOVERS¡Ë¡¢¥ß¥ó¥¡¼¡ÊDAISY LOVERS¡Ë¡¢¥ß¥ó¥È¡ÊPOM PONETTE¡Ë¡¢¥Ô¥³¡ÊPOM PONETTE¡Ë¡£
¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Ê¿À®¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥µ¥óÊõÀÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¥é¥¥é¤Î¥é¥áÅÉÁõ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´7¼ï¡£
¡ûzeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
zeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Özeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤ÈLINE FRIENDS¤¬°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Özeroni¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¼Á´¶¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡¢Á´9¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïbinini¡¢woongnini¡¢hanini¡¢thewnini¡¢taenini¡¢rinini¡¢gyunini¡¢gunini¡¢yunini¡£
¡û¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2
zeroni ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤á¤³ºÏÇÝ¥¥Ã¥È¡×¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè2ÃÆ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´6¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤³¡¢Ä¹¤Ê¤á¤³¡¢Å·»È¤Ê¤á¤³¡¢¤Í¤³¤Ê¤á¤³¡¢Çò¤Ê¤á¤³¡¢¤Ê¤Ê¤á¤³¡£
¡û¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´5¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æü¸þ æÆÍÛ¡¢±Æ»³ ÈôÍº¡¢·îÅç ·Ö¡¢¸ÉÄÞ ¸¦Ëá¡¢¹õÈø Å´Ï¯¡£
¡û¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5
¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5
¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5¡×¤Ï¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè5ÃÆ¡£Âè5ÃÆ¤Ç¤Ï¸«½¬¤¤Éþ¤ä¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ý¥í¥ó¤ä¥ª¥ä¥¸¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´9¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¸«½¬¤¤Éþ¡¡¤ª¤ó¤×¡¢¸«½¬¤¤Éþ¡¡¤â¤â¤³¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¡¢¥ª¥ä¥¸¡¼¥Ç¡¢¥Ñ¥È¥ì¡¼¥Ì¥³¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥Ý¥í¥ó¡¢¤É¤ì¤ß¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¤Ï¤Å¤¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¤¢¤¤¤³¡Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¡£
¡û¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£³¡×¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Âè3ÃÆ¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´7¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¢¤ª¤ä¤¸¤Ã¤Á¡¢¤á¤á¤Ã¤Á¡¢¤´¤¶¤ë¤Ã¤Á¡¢¤ä¤ó¤°¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¢¥¨¥ó¤¿¤Þ¡Ê¤Þ¤á¤Ã¤Á¡Ë¡¢¤Õ¤¡¤ß¤¿¤Þ¡Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Á¡¦¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¦¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡Ë¡£
¡û¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë
¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë
¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ ½ãµÊÃã¤«¤×¤»¤ë¡×¤Ï¡¢½ãµÊÃã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£½ãµÊÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤Ê¤É¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡¢Á´6¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¥á¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡¢Å¹¼ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡£