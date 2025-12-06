『ズートピア２』の日本版キャストに、堂本光一さんがカメオ出演として参加することが発表されました。

ディズニー作品初参加にして1人2役という大抜擢で、字幕版ではジャン・レノが務める役柄を演じることでも注目を集めています。

豪華声優陣が集結する最新作に、堂本さんの存在が新たな驚きを添えます！

ディズニー映画『ズートピア２』堂本光一さんカメオ出演

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクター、そして現代社会に通じる深いメッセージが”もふもふなのに深い“と社会現象を巻き起こし、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドル、日本円にして1,500億を突破。日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こす大ヒットを記録し、現在も各種映画レビューサイトでディズニー・アニメーション史上最高評価を保持するなど、名実ともに高い人気を誇る「ズートピア」──その待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が、12月5日(金)、ついに公開！

憧れだった警察官のバディとして捜査に挑む、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニック。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく――。

前作に引き続き、上戸彩さん、森川智之さん、三宅健太さん、高橋茂雄さん（サバンナ）、DreamAmiさん、山路和弘さんらが人気キャラクターを続投。

さらに、新キャラクター役に、下野紘さん、江口のりこさん、山田涼介さん、郄嶋政宏さん、水樹奈々さん、柄本明さん、熊元プロレスさん（紅しょうが）、ジャンボたかおさん（レインボー）、高木渉さん、梅沢富美男さんほか、豪華キャストが勢揃いすることで大きな注目を集めています。

この度、その“豪華すぎる”日本版に、ディズニー作品初参加となる堂本光一がカメオ出演し、なんと1人2役を演じていることが正式発表されました！

堂本光一さんが演じるのは、ヘビのゲイリーの逃走を手助けしたと疑われ、指名手配犯となったジュディとニックを追いかける【ヤギの警察官・ブシュロンとシェーヴル】。

サングラスが特徴的で、どこか威厳さえ感じさせる強そうな警官のバディです。

字幕版では、映画『ニキータ』『レオン』などで知られる名優ジャン・レノがカメオ声優を務めており、今回、その日本版声優として、日本を代表する俳優・アーティストであり、長年エンターテインメント界をリードしてきた堂本光一さんが大抜擢されました。

ディズニー作品初参加となる堂本は、今回の決定を受けて「びっくりしました。心から嬉しかったですね」と喜びのコメント。

「ディズニー作品に初めて携わらせていただけて、しかも、いきなり“2役”ということで光栄でした。本国の方では、ジャン・レノさんが演じていらっしゃると聞き、逆に“僕でいいんですか？！”と思いましたね」と嬉しそうに語ります。

そんな堂本さんは、1人2役で演じた役どころについて「やり手な捜査官というイメージを持って演じさせていただきました。ブシュロンとシェーヴルはバディなのですが、同じようにバディであるジュディとニックに対して、最初は“この若造が！”みたいな雰囲気を醸し出しています」と説明。

その収録では、格闘シーンなどの粗い息遣いの演技にも挑戦したようで、「セリフというセリフが少なかったことが、逆に難しく感じました。ブシュロンとシェーヴルをそこまで使い分けなく良いということだったのですが、その微妙なさじ加減も難しかったですね」と振り返ります。

また、前作『ズートピア』の感想を問われると、「純粋に幅広く楽しめる作品だと思います」と話した堂本さん。

「お子様が観ると、動物たちがたくさん出てきて楽しいし、“夢や希望を持つことが大切だ”というメッセージも伝わると思います。一方で、大人が観ると、多様性を受け入れることの大事さというメッセージがありますよね。本当に幅広く、楽しい作品だなと思って観させていただきました」とその魅力を熱弁。

ディズニー作品の魅力については、ミュージカルへの出演経験も豊富な堂本さんらしく、「作品自体が素晴らしいのはもちろんのことなのですが、音楽も素晴らしいと思います。ミュージカル作品に限らず、“素敵な音楽だなぁ”と耳がいくことが多いですね」とし、「子供の頃の記憶はなかなか消えないですよね。東京ディズニーランドでもディズニー作品でも、子供の頃に楽しんだ記憶が自分の人生の中には刻まれていると思います」とも語りました。

最後に堂本さんは、早くも話題になっている『ズートピア２』を楽しみにしているファンに向けて、「前作『ズートピア』でも、他のディズニー作品でも、子どもが観ても大人が観ても、それぞれで受け取れるメッセージがあると思うんですよね。本作もそこは引き継いでいる部分だと思いますし、“ズートピアの謎”というところも今作の見どころだと思います。ですので、まずは僕に気づかず楽しんでいただけければ（笑）エンドロールを観て驚いていただけたら嬉しいですね」とメッセージを贈りました。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック：ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、DreamAmi、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 堂本光一が一人二役でカメオ出演！ディズニー映画『ズートピア２』 appeared first on Dtimes.