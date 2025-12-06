¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡ß¡Ö¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¿·ºî¡ª¡¡¿Íµ¤¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤Ë¡È¥á¥¿¥â¥ó¡É¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó meets ¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¿·ºî¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¡£1·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥á¥¿¥â¥ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¡¡Å¸³«¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉ½¸½
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó meets ¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥È³¨¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊÁ´8¼ïÎà¡£
¡¡ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥á¥¿¥â¥ó¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ë¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥¦¥¨¥óÃÏÊý¤È¥·¥ó¥ª¥¦ÃÏÊý¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó´Ì¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Ë¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ë¡×¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡Ö¤¯¤µ¥¿¥¤¥×¡¦¤Û¤Î¤ª¥¿¥¤¥×´Ì¡×¤ä¡Ö¤ß¤º¥¿¥¤¥×¡¦¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥×´Ì¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¥× ¥Ö¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤¥¿¥¤¥× ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
