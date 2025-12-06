55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é!? ¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥È¥ß¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×ÂçÀ¹¶·¡ª ¼Â¼Ö¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¢ª¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡Ö¥È¥ß¥«²½¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¼Â¼Ö¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥È¥ß¥«²½¡×¤âÈ¯É½¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î½©ÍÕ¸¶UDX¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë¼Â¼Ö¤Î¿··¿È¯É½¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡Ö¥È¥ß¥«²½¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¥È¥ß¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹
¡¡¥È¥ß¥«55¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOMICA OWNERS MEETING¡×¤Ï¡¢1970Ç¯¤Î¥È¥ß¥«È¯Çä°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂåÀ½ÉÊ¤ä¡¢À½Â¤¡¦³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌÚ·¿¤ä¶â·¿¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡¹¤¬¼«¿È¤Î¥È¥ß¥«¤ò¾þ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡¢¥¸¥ª¥é¥Þ»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÆü¤Î2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDAIGO»á¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£ÏÂÁÕ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¼Ò°÷¤«¤é´óÂ£¤òÊç¤Ã¤¿¹ç·×5000Âæ¤Î¥È¥ß¥«¤ò¾þ¤ëÊÉÌÌÅ¸¼¨¡Ö¥È¥ß¥«¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢DAIGO»á¤Èº´Æ£»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ÂæÌÜ¤È2ÂæÌÜ¤Î¥È¥ß¥«¤ò¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ß¥«¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¼Ö¼ï¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¡Ö¥È¥ß¥«REBORN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥È¥ß¥«½é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼ÀìÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ß¥«¥«¥¹¥¿¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§tcw¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ß¥«¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î³«Àß¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢DAIGO»á¤â¡Ö¤¼¤ÒÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØDTD¡Ù¡¢DAIGO¤Î ¥È¥ß¥« ½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¡ÈDAI¸ì¡É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤ÎÉÙ»³¾´É×¼ÒÄ¹¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¡£Æ±Æü12·î5Æü¤Ë¥È¥è¥¿¤¬È¯É½¤·¤¿¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¡ÖGR GT¡×¤È¡ÖGR GT3¡×¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥È¥ß¥«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£GR GT¤ÏÄÌ¾ï¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢GR GT3¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à Racing¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¥È¥ß¥«¤Î»îºîÉÊ¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬»îºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£