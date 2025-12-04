この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「お小遣いは2歳・3歳からでOK！」プロ直伝の“感謝の循環”教育を熱弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、HISAKOさんが「【お金のプロ監修】幼児期から推奨！お金の感覚が身につくおこづかい制度（お手紙シリーズ）」と題し、幼児へのお小遣い教育について語った。番組では、4歳の子を持つ母親から寄せられた“子どもへのお小遣いの始め方”に悩む相談をきっかけに、HISAKOさん自身の体験と専門家の意見の両面から徹底トークが繰り広げられた。



「これ正解がなくて、いつからあげたらいいんやろ？」「私、12人も育ててるのに、お小遣い教育の“正解”はわからない」と率直な本音を語ったHISAKOさん。自身の経歴を交えつつ、家庭ごとの工夫や悩みをリアルに披露。その中でゲストとして登場したファイナンシャルプランナー・まっさんが登場。「もう、結論から言ったら、やっていいと思います。お金の管理。2歳から3歳ぐらいにかけて物が欲しい気持ちが芽生えたら、スタートしていい」と太鼓判を押し、「親が全部やってしまわず、子どもの手でお金をやりとりさせ、コミュニケーションや社会性も学ばせるのが重要」とアドバイスした。



さらに「最初は“今日は100円だけ渡すから、この中でやりくりしてね”というやり方がすごく良い」「お金が限られている中で自分で選択する力が育つ」と強調。「“魔法のカード”じゃなく現金でのやりとりが小さな子には大切」「金銭感覚は2歳3歳から十分に学ばせられる」と繰り返し訴えた。



また、“もらった金額の30%を貯蓄する”という具体的なルールの提案も話題に。「1000円なら300円を貯金、残り70%は自由に使って良い。将来のための習慣化を今から始めるのがポイント」「そのうち10%は人のために使って“ありがとうの循環”を体験するのも効果的」と“感謝”と“自己管理”を同時に学べる画期的な方法を伝授した。



これらを受けてHISAKOさんは「プロに意見を聞いてみて、気負わず『親子のお金の話そのものがスタートライン』」「本当に分かんないからこそ実際にやってみながら子どもと一緒に探っていきたい」と視聴者に呼びかけ。「せっかくプロが教えてくれたから、軽い気持ちで“我が家流”を見つけてみては」と背中を押した。



動画の締めくくりには「じゃあ、わが家はどんな方法がいいのか前向きに考えてほしい。家庭に合ったやり方をみんなで探していきましょう」とアドバイス。自身の体験談とプロの知見がクロスする“実践的な子どものお金教育論”が、多くの保護者の注目を集めている。