¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¤¬»°·³À©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë»ä¸«¡¡µåÃÄÆâ¤Ë¤â´íµ¡´¶¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤¬Â³¤¯¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÍèµ¨·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬»°·³À©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµåÃÄÂ¦¤Ø°ÛÎã¤Î»ä¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»°·³¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ÆÍèµ¨¤Ç£±£°Ç¯ÌÜ¡£´Ý¼«¿È¤Ï£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¸º¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð£²²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¿·¤¿¤Ë£²Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê»°·³¤Ç¡Ë¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨³«ËëÁ°¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë»°·³¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤âÉâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª¶â¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»°·³¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¹ÃÈåÁª¼ê¤ä¼þÅìÁª¼ê¡¢ËÒ¸¶¡ÊÂç¡ËÁª¼ê¤Ê¤É°ì·³¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬²¿¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤¬µåÃÄ¤Î±¿±Ä¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢´Ý¤Ï¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¹ç¤Ã¤¿»ØÆ³Ë¡¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤Î¸þ¾å¿´¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°ì¡Á»°·³¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢µåÃÄÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö»°·³¤ò»Ï¤á¤Æ£±£°Ç¯¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏµåÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Â¸ºß°ÕµÁ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£Íèµ¨¤Ï¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£