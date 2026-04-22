「ファーム・リーグ、巨人４−６西武」（２１日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・丸佳浩外野手（３７）が放った打球は大きな放物線を描いた。２０日に２軍再調整となって再出発の一発だ。試合前には、石井２軍監督も「タイミングの取り方が小さくなっている。もっとゆっくり、大きく」と助言を送った中、まずは一振りで快音を響かせた。「１番・中堅」で先発出場し、２打数１本塁打３出塁と貫禄の結果。試合前練習から